أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 : نيرمين الفقي تطلق النار على حزلقوم لغيرتها عليه

عرضت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 للجمهور ، حدوث مواقف كوميدية بين الفنانة نيرمين الفقي التي ظهرت في الحلقة باسم " نيرمين " وبين حزلقوم شقيق الكبير الذي عاد لدوار المزاريطة في الحلقة السابقة . حيث كان حزلقوم…

عرضت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 للجمهور ، حدوث مواقف كوميدية بين الفنانة نيرمين الفقي التي ظهرت في الحلقة باسم ” نيرمين ” وبين حزلقوم شقيق الكبير الذي عاد لدوار المزاريطة في الحلقة السابقة .

حيث كان حزلقوم ينوي اهداء نيرمين سيارة جديدة بمناسبة عيد ميلادها تعبيرا عن حبه لها ، لكن نيرمين من غيرتها الشديدة عليه كانت تراقبه وهو يجلس في احدى الكافيهات مع فتاة كان يقوم بانهاء عقد السيارة معها وتعتقد نيرمين انه يخونها مع هذه الفتاة .

ثم فوجئ حزلقوم بقيام نيرمين بتكسير زجاج السيارة بعصا ثم قامت بضربه وضرب الفتاة على وجهها أيضا ، واكتشفت نيرمين من هدرس ” محمد سلام” ان حزلقوم كان متزوج مرتين فقامت باطلاق النار من مسدسها عليهما في مشهد كوميدي جدا في الحلقة 13 .

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم ، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا في شهر رمضان حتى الآن.