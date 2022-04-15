ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 : نيرمين الفقي تطلق النار على حزلقوم لغيرتها عليه

عرضت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 للجمهور ، حدوث مواقف كوميدية بين الفنانة نيرمين الفقي التي ظهرت في الحلقة باسم " نيرمين " وبين حزلقوم شقيق الكبير الذي عاد لدوار المزاريطة في الحلقة السابقة . حيث كان حزلقوم…

أحمد حمدي 3:17 م, الجمعة, 15 أبريل 22 3:17 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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عرضت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 للجمهور ، حدوث مواقف كوميدية بين الفنانة نيرمين الفقي التي ظهرت في الحلقة باسم ” نيرمين ” وبين حزلقوم شقيق الكبير الذي عاد لدوار المزاريطة في الحلقة السابقة .

حيث كان حزلقوم ينوي اهداء نيرمين سيارة جديدة بمناسبة عيد ميلادها تعبيرا عن حبه لها ، لكن نيرمين من غيرتها الشديدة عليه كانت تراقبه وهو يجلس في احدى الكافيهات مع فتاة كان يقوم بانهاء عقد السيارة معها وتعتقد نيرمين انه يخونها مع هذه الفتاة .

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ثم فوجئ حزلقوم بقيام نيرمين بتكسير زجاج السيارة بعصا ثم قامت بضربه وضرب الفتاة على وجهها أيضا  ، واكتشفت نيرمين من هدرس ” محمد سلام” ان حزلقوم كان متزوج مرتين فقامت باطلاق النار من مسدسها عليهما في مشهد كوميدي جدا في الحلقة 13 .

مسلسل الكبير قوي 6 اخراج أحمد الجندي ويعرض يوميا على قناة أون وأون دراما في شهر رمضان الكريم ، ويشارك في بطولته رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وحسين أبو حجاج وشيماء سيف وحقق العمل نجاحا كبيرا في شهر رمضان حتى الآن.

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بقلم أحمد حمدي

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