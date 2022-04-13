ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 11 : عودة حزلقوم لمنزل الكبير ومشادة مع مربوحة

يقدم مسلسل الكبير قوي 6 يوميا مشاهد كوميدية مميزة للنجم أحمد مكي وعائلته ، ويعرض على قناة أون يوميا في شهر رمضان المبارك . وعرضت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 11 ، عودة حزلقوم الذي يقوم بدوره " الكبير…

أحمد حمدي 7:12 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22 7:12 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

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يقدم مسلسل الكبير قوي 6 يوميا مشاهد كوميدية مميزة للنجم أحمد مكي وعائلته ، ويعرض على قناة أون يوميا في شهر رمضان المبارك .

وعرضت أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 11 ، عودة حزلقوم الذي يقوم بدوره ” الكبير قوي ” لبيت الكبير ” أحمد مكي ” بالمزاريطة وبوجود شقيقهم الثالث ” جوني ” ، وعاد حزلقوم برفقة ولد صغير أخبرهم انه ابنه .

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ودخلت عليهم مربوحة زوجة الكبير وبدأت في الترحيب بحزلقوم ، لكنها حينما قالت له ان الغدا سيكون جاهزا بعد نصف ساعة قال لها حزلقوم ” اوعى يكون أكلك ماسخ” .

واعتقد حزلقوم ان مربوحة هي شغالة منزل الكبير وحينما دار بينها وبين زوجها الكبير مداعبة لطيفة أمام جوني وحزلقوم ، فحدثت مشادة بين حزلقوم ومربوحة وكادت تضربه أمام الكبير لكنه قام بتعريفها له لحل سوء التفاهم بينهما .

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مسلسل الكبير قوي 6 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وحسين أبو حجاج ، أخراج أحمد الجندي ، ويعرض الجزء السادس منه في شهر رمضان هذا العام بعد تحقيق الاجزاء السابقة نجاحا كبيرا .

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بقلم أحمد حمدي

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