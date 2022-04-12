ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 10 : اكتشاف الكبير سر لعبة الحبار ومن قام بها￼

استطاع مسلسل الكبير قوي 6 الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي في شهر رمضان هذا العام تحقيق نجاحا كبيرا واعتبره الجمهور أفضل عمل درامي كوميدي حتى الان على مواقع السوشيال ميديا المختلفة . وقدمت أحداث مسلسل الكبير قوي الحلقة 10…

أحمد حمدي 7:40 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22 7:40 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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استطاع مسلسل الكبير قوي 6 الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي في شهر رمضان هذا العام تحقيق نجاحا كبيرا واعتبره الجمهور أفضل عمل درامي كوميدي حتى الان على مواقع السوشيال ميديا المختلفة .

وقدمت أحداث مسلسل الكبير قوي الحلقة 10 ، هزيمة ابن الكبير الأكبر الذي يقدمه الفنان مصطفى غريب أمام مربوحة زوجة الكبير ” رحمة أحمد ” وبالتالي سيقوم الحراس الملثمين الذين اختطفوا عائلة الكبير الحلقات الماضية في احدى الاماكن بقتل الشخص الخاسر وهو ابن الكبير لكن مربوحة تقوم بالتضحية بنفسها وتضليل الحارس الملثم ان البلي الموجود معها في كيسها هو لابن الكبير لذلك ياخذ الحارس مربوحة  باعتبار انها هي التي خسرت اللعبة أمام ابن الكبير استعدادا لقتلها بالصعق الكهربائي وفق قوانين اللعبة .

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ثم يقوم الكبير باخذ مسدس الحارس الملثم فجأة من يديه وتهديده بالقتل وكذلك باقي الحراس أيضا ، ليقوم الحارس الأساسي بمنع الكبير من ذلك ويكشف الكبير وجه الحارس الذي أمسك به فيكتشف انه ” جوني ” اخيه الأصغر ويكشف ايضا حارس اخر وجهه فيكتشف انها الكبيرة فحت” سما ابراهيم ” .

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ويسألهما الكبير ماسبب قيامهما بهذه التصرفات معه ومع عائلته ، فتقول له الكبيرة فحت أنها أرادت ان تقرب منه مربوحة ومن ابناؤه ، لاسيما انها وجدت ان عائلة الكبير لايحبونها في البداية لذلك حاولت بهذه اللعبة ان يتقربوا منها بدرجة كبيرة .

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بقلم أحمد حمدي

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