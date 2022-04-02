أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 1: الكبير يلتقي أصدقاءه وهجرس يقدم له حلول لأولاد أخيه

شهدت أحداث مسلسل الكبير قوي الحلقة 1 التي عرضت أول أيام الشهر الكريم ، خروج الكبير الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي من أحدى ملاهي الألعاب لقضاء وقت مميز مع أحد أصدقاءه فيلتقي بأحدى الشخصيتين الكرتونية الموجودة بالملاهي ، وحينما…

شهدت أحداث مسلسل الكبير قوي الحلقة 1 التي عرضت أول أيام الشهر الكريم ، خروج الكبير الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي من أحدى ملاهي الألعاب لقضاء وقت مميز مع أحد أصدقاءه فيلتقي بأحدى الشخصيتين الكرتونية الموجودة بالملاهي ، وحينما حاول التقرب منهما تمرض أحداهما فيضطر الكبير لاصطحابها لطبيب الوحدة الصحية بالدوار .

أيضا أظهرت الحلقة جلوس جوني على الأريكة في دوار المزاريطة فيدخل له هجرس ويتحدث معه عن ايجاد طريقة تساعده في تنويم أولاد أخيه ، فيقدم له هجرس بعض الحلول لكنه رفض جميع الحلول التي قدمت له .

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير قوي 6 في أول أيام شهر رمضان الكريم ، عثور أحد أبناء الكبير قوي على لبن في ثلاجة المنزل حينما بحث عن الطعام .

مسلسل الكبير قوي 6 يشارك في بطولته أحمد مكي ، محمد شاهين ، محمد سلام ، هشام اسماعيل ، متولي السيد ، رحمة أحمد واخراج أحمد الجندي .