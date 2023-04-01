أحداث مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 10.. طلاق مربوحة وخطوبة جونى

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوى طلاق مربوحة وخطوبة جونى ، طلبت مربوحة “رحمة أحمد” من الكبير “أحمد مكى” أن يطلقها بعد أن وجدت صور جونى وخطوبته على السوشيال ميديا وافتكرت أن الكبير يعرف بالخطوبة ولكنه أبلغها أنه لا يعلم شيئا بأمر الخطوبة وأثناء حديثهما وجدا جونى وشروق دخلا عليهما.

أحداث مسلسل الكبير أوى 7 مربوحة تطلب الطلاق من الكبير

وقامت مربوحة بطلب الطلاق من الكبير عند رؤيتها صور زواج جوني من صانعة المحتوى ” شروق” على السوشيال ميديا، ظنا منها أنه يعرف بذلك ولكنهم ينكرونها لأنها أقل مستوى منهم ولكن الكبير يتفاجأ الخبر وينزعج منه مثلها، ويوضح لها الأمر ولكنها تصر على الطلاق مما أثار إنفعال الكبير عليها.

جونى يتزوج شروق كلنا سوا

كما طلبت شروق كلنا سوا، فتاة التيك توك من جونى “أحمد مكى” بعد معرفته بحقيقتها أن يضحكا على المتابعين أن بينهما قصة حب وسوف يرتبطا ويتزوجا من أجل تحقيق مشاهدات عالية وزيادة الأموال لديهما.

يعرض مسلسل “الكبير أوى 7” على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل “الكبير أوي 7” بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.