ثقافة وفنون

أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 28..منال تخدع الشيخ رمزى وتخدره

نهاية رمزي زعيم التنظيم عندما تنتقل منال إلى المستشفى بسبب حالة إعياء شديدة وتطلب شرب شربات الفرح معه وعندما يشرب رمزى يدخل في حالة إغماء
رحاب صبحي 3:14 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 3:14 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 28 : شهدت أحداث الحلقة بأن منال (حنان مطاوع ) وضعت شروط الزواج على الشيخ رمزى (طارق لطفى ) ومنها شبكة 120 ألف جنيه، ومهر كبير، ومنزل ضخم، حتى تنسى وظيفتها وتصبخ ربه منزل مع الرجل الذي تحبه، وقالت له (عاوزة شبكة تعوضنى عن الاستقلال المادى وحرية المرأة والكلام الفارغ التى كانت تحلم بها ، ويوافق رمزي على طلباتها.

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وتنتهي الحلقة 28  : نهاية رمزي زعيم التنظيم عندما تنقل منال إلى المستشفى بسبب حالة إعياء شديدة وتطلب منه أن تشرب شربات الفرح معه وعندما يشرب يدخل في حالة إغماء لأن العصير به مخدر ، وتبكى منال لأنها تحبه لكنها تريد أن تخدم الوطن من  أفكار زعيم التنظيم الإرهابى الشيخ رمزى .

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مسلسل القاهرة كابول: يدور حول الجماعات الإرهابية فى العالم وتسليط الضوء عليها.

القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.

موعد عرض المسلسل : الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

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بقلم رحاب صبحي

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