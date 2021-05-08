أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25.. وصول الشيخ رمزى الى الموصل فى العراق

يحاول الأمن المصري من خلال عادل الضابط (خالد الصاوي) دفع منال (حنان مطاوع) على توطيد علاقتها بالشيخ رمزي أكثر واستعادة حبهما القديم حتى تستطيع أن تسافر إليه وتعيده إلى أيادي السلطة المصرية

أحداث مسلسل (القاهرة كابول) الحلقة 25 : بدأت الحلقة بوصول الشيخ رمزى (طارق لطفي) إلى الموصل في العراق ليبدأ خلافته من هناك، ويترك الشيخ نمير ذراعه الأيمن في كابول لمتابعة أمور الخلافة هناك ، ويسعى الشيخ رمزى إلى فرض سيطرته على الموصل ووضع قواعد الدولة الجديدة التي يطمح إليها.



كما يحاول الأمن المصري من خلال عادل الضابط (خالد الصاوي) دفع منال (حنان مطاوع) على توطيد علاقتها بالشيخ رمزي أكثر واستعادة حبهما القديم حتى تستطيع أن تسافر إليه وتعيده إلى أيادي السلطة المصرية، لتبدأ حياة جديدة من المتوقع أن تصبح زوجة لخليفة داعش.

وتناولت أحداث المسلسل أمس : زيارة منال (حنان مطاوع) لعادل الضابط (خالد الصاوى ) ويطلب منها ان ترسل إيميل للشيخ رمزى(طارق لطفى ) أن لديها هموما من ضغوط الحياة وحالتها النفسية السيئة وانها تحتاج الى رؤيته ، وبالفعل ترسل له منال وهي تبكي بكاء شديدا لاحساسها انها تخون حبها حينما تتعاون مع الضابط عادل ، وقالت لرمزي أنها لن تستطيع تحمل المجتمع الجاهل الذي تعيش به وكل مايحيط بها وانها تريد ان تكمل حياتها معه ، وأعترفت له ان كل أفكاره صحيحة وانها تريد ان تراه وتقضى حياتها معه وأنها تحتاج له ، وله حرية القبول او الرفض .

موعد عرض المسلسل : الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

لسل القاهرة كابول: يدور حول الجماعات الإرهابية فى العالم وتسليط الضوء عليها .



القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.