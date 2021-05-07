أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24 .. منال تحاول استدراج الشيخ رمزى

أهم الاحداث منال ترسل لرمزى وهى تبكي بكاء شديدا لاحساسها انها تخون حبها حينما تتعاون مع الضابط عادل ، وقالت لرمزي أنها لن تستطيع تحمل المجتمع الجاهل

تناولت أحداث مسلسل( القاهرة كابول )24 : زيارة منال (حنان مطاوع) لعادل (خالد الصاوى ) ويطلب منها ان ترسل إيميل للشيخ رمزى (طارق لطفى ) أن لديها هموما من ضغوط الحياة وحالتها النفسية السيئة وانها تحتاج الى رؤيته ، وبالفعل ترسل له منال وهي تبكي بكاء شديدا لاحساسها انها تخون حبها حينما تتعاون مع الضابط عادل ، وقالت لرمزي أنها لن تستطيع تحمل المجتمع الجاهل الذي تعيش به وكل مايحيط بها وانها تريد ان تكمل حياتها معه ، وأعترفت له ان كل أفكاره صحيحة وانها تريد ان تراه وتقضى حياتها معه وأنها تحتاج له ، وله حرية القبول او الرفض .

كما طالب الأمريكان فى أفغانستان من رمزى أن يضم إليه 100 مجاهد محترف بغض النظر عن إسلامهم يكونوا تحت إمرته بين الإرهابيين، ولكن رمزى يرفض ويطلب أن يكون المقاتلين مسلمين ويتم الإعلان الرسمى أنه الخليفة الأوحد، وطلب رمزى أن يكون الاتفاق بينه وبينهم فى السر ولا يعلم به حتى مساعده نوير.

موعد عرض المسلسل : الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا. مشهد من الحلقة 24 من القاهرة كابول



مسلسل القاهرة كابول: يدور حول الجماعات الإرهابية فى الهالم وتسليط الضوء عليها .

القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.