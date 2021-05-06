أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23 .. حسن والد منال يعرف حقيقة ما بينها وبين عادل (فيديو)

أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23 : بعد أتهام أحمد ( نور محمود ) خطيب منال بإنها خائنة تذهب منال (حنان مطاوع) له وتعاتبه على شكه فى سلوكها ، مؤكدة أن شكوكه كلها خاطئة وكان يجب أن يسألها أولا عن ما شاهده خلال مراقبتها لتفسر له، مؤكدة أنه سيندم يومًا ما على ظنه السيئ.لكنها لاتستطيع مصارحته بالحقيقة لكنه فى يوم ما سيعرف الحقيقة .

ولم ينتظر حسن (نبيل الحلفاوى ) ليعرف السر الذى تخبئه منال وذهب إلى الضابط عادل (خالد الصاوى ) فى مكتبه لكى يعرف ماذا يحدث بينه وبين منال، ليكشف له أن رمزى هو السبب فى موت ابنه عصام، وأن منال أخذت قرارها بالمشاركة فى محاولة إيقاع رمزى بعدما عرفت السر، فوافق حسن على استمرارها فى مهمتها مع الأمن على الرغم من خطورة الأمر وأنها قد تسافر إلى رمزى بكابول.

وطالب الامريكان من الشيخ رمزى (طارق لطفى ) أن يضم إليه 100 مقاتل محترف بغض النظر عن إسلامهم ليكونوا تحت إمرته بين الإرهابيين، ولكن رمزى يرفض خوفًا من أن ينقلبوا عليه.

مسلسل (القاهرة كابول) تعتمد أحداثه على ثلاثة شخصيات رئيسية هم الإعلامى ويجسدها النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسدها النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسدها النجم طارق لطفى، الى باقى الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين، و تدور أحداثه في اجواء محاربة أجهزة الأمن للتننظميات الارهابية.

مشهد من الحلقة 23 من القاهرة كابول

مشهد من الحلقة 23 من مسلسل القاهرة كابول

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع