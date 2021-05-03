ثقافة وفنون

أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20.. الأمريكان يعطون مهاما جديدة للشيخ رمزى

أهم أحداث الحلقة علمت منال أن الشيخ رمزى هو السبب فى اغتيال شقيقها منذ عدة سنوات
رحاب صبحي 9:52 ص, الأثنين, 3 مايو 21 9:52 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20 من مسلسل (القاهرة كابول) : شهدت عودة الشيخ رمزى (طارق لطفى ) عقب اعتقاله وذلك بعد ان عقد الامريكان صفقة معه.

الحلقة 20 من مسلسل القاهرة كابول : أعطى الأمريكان المهام الجديدة للشيخ رمزى (طارق لطفى )وتدريبه من جديد بعد القبض عليه، وإختلاق  قصة ملهمة لعودته وهروبه من السجن، والحصول على الخلافة من جديد بعد أن تولاها الشيخ نمير.

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أحداث القاهرة كابول الحلقة 20 : حصل الإعلامى طارق كساب  (فتحى عبد الوهاب)، على موافقة زوجة الشيخ رمزى السابقة للظهور معه فى حلقة فى برنامجه الجديد ، الا انه قرر ان يقدم الحوار مشتركاً مع جويرة  (إيناس كامل)، وكانت المفاجأة هو أستقبال الامن المصرى لها فى المطار . 

وعلمت منال (حنان مطاوع) أن الشيخ رمزى ( طارق لطفي) هو السبب فى أغتيال شقيقها منذ عدة سنوات .

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 موعد عرض المسلسل : الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

مشاهد من الحلقة 20 من مسلسل القاهرة كابول


مسلسل (القاهرة كابول): يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التسليط الضوء على الجماعات الإرهابية.

القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.

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بقلم رحاب صبحي

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