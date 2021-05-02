أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19.. القبض على الشيخ رمزى

أنتهت أحداث الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول : بإلقاء القبض على الشيخ رمزي (طارق لطفي) من قبل قوات أمريكية، ويخبروه أنهم سيعدموه، وبالفعل يدخل حجرة الإعدام وينطق الشهادة وهو يرتجف .

ويخير الشيخ رمزى (طارق لطفى ) زوجته حليمة قبل ان يسافر هل ترغب ان تظل على ذمته ام لا؟ فهى تختار ان تظل وتقول له انها تحبه وتنتظره طول العمر ،كما سألته حليمة كام مرة حب فى حياته ويرد عليها رمزى أنها مرة واحدة وهى منال (حنان مطاوع )

كما تناولت الحلقة بإثارة غضب طارق (فتحى عبد الوهاب) من قبل زوجته السابقة التى هددها بتشهير سمعتها أو فبركة صور مشينة لها، إذا لم تخرج على نفس البرنامج الذى شوهت صورته فيه ، وتعتذر عما قالت فى حقه فى نفس البرنامج، ويعطي لها ورقة لكي تحفظ ما فيها حتى تلقيها أمام المشاهدين لتبرأته.

ويتزوج حسن (نبيل الحلفاوى) من ريم (شيرين) ويخبر حسن أبنته منال (حنان مطاوع)، أنه قرر أن يتزوج من ريم ، وتخبره منال أنها سوف تقرأ الفاتحة للزواج من أحمد.

ويتزوج حسن وريم، ويقرأ الجميع فى الحفل فاتحة زواج أحمد ومنال ،لكن تقرأ الفاتحة منال وهى تشعر بالخوف من هذة الخطوة .

الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا. مشهد من الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول



مسلسل القاهرة كابول: يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التسليط الضوء على الجماعات الإرهابية.

مشهد من الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول



القاهرة كابول: تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.