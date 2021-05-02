غير مصنف

أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 19.. القبض على الشيخ رمزى

تنتهى أحداث الحلقة بإدخال الشيخ رمزى حجرة الاعدام وينطق الشهادة ويرتجف
رحاب صبحي 7:49 ص, الأحد, 2 مايو 21 7:49 ص, الأحد, 2 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أنتهت أحداث الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول : بإلقاء القبض على الشيخ رمزي (طارق لطفي) من قبل قوات أمريكية، ويخبروه أنهم سيعدموه، وبالفعل يدخل حجرة الإعدام وينطق الشهادة وهو يرتجف .

ويخير الشيخ رمزى (طارق لطفى ) زوجته حليمة قبل ان يسافر هل ترغب ان تظل على ذمته ام لا؟ فهى تختار ان تظل وتقول له انها تحبه وتنتظره طول العمر ،كما سألته حليمة كام مرة حب فى حياته ويرد عليها رمزى أنها مرة واحدة وهى منال (حنان مطاوع )

اقرأ أيضا  موعد عرض مسلسل لحم غزال الحلقة 15.. انهيار قدرية وصبحي يدخل المستشفى

كما تناولت الحلقة بإثارة غضب طارق (فتحى عبد الوهاب) من قبل زوجته السابقة  التى هددها بتشهير سمعتها أو فبركة صور مشينة لها، إذا لم تخرج على نفس البرنامج الذى شوهت صورته فيه ، وتعتذر عما قالت فى حقه فى نفس البرنامج، ويعطي لها ورقة لكي تحفظ ما فيها حتى تلقيها أمام المشاهدين لتبرأته.

 ويتزوج حسن (نبيل الحلفاوى) من ريم (شيرين) ويخبر حسن أبنته منال (حنان مطاوع)، أنه قرر أن يتزوج من ريم ، وتخبره منال أنها سوف تقرأ الفاتحة للزواج من أحمد.

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14 ... الخديوي ينقذ غزل بعد هروبها (فيديو)

ويتزوج حسن وريم، ويقرأ الجميع فى الحفل فاتحة زواج أحمد ومنال ،لكن تقرأ الفاتحة منال وهى تشعر بالخوف من هذة الخطوة .

 الساعة 7:45 مساءً، على قناة الحياة، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

مشهد من الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول


مسلسل القاهرة كابول: يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التسليط الضوء على الجماعات الإرهابية.

اقرأ أيضا  ريم عبد الله مع رامز في برنامج رامز عقله طار 2021
مشهد من الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول


القاهرة كابول:  تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل النمر الحلقة 19..عامر يعترف لشمس الحلق أنه يعمل مع النمر

رحاب صبحي 2:35 ص, الأحد, 2 مايو 21

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 19 …انتقام تيمور من غزل بحبسها (فيديو)

سلوى عثمان 11:54 م, السبت, 1 مايو 21

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 … قتل همام والغرابلي واستشهاد هشام بركات (فيديو)

سلوى عثمان 11:54 م, السبت, 1 مايو 21

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19 ..حازم يحاول قتل مؤنس بعد معرفة زواجه من هنا (فيديو)

رحاب صبحي 11:53 م, السبت, 1 مايو 21

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 20.. النيابة تحفظ قضية اغتصاب أمنية (فيديو)

رحاب صبحي 10:40 م, السبت, 1 مايو 21

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 …عساف يعيد شامية لغفران الغريب (فيديو)

سلوى عثمان 10:40 م, السبت, 1 مايو 21