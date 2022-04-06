ثقافة وفنون

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 5 : إبطال قنبلة الإرهابي عزام في دار القضاء

ساهم مسلسل العائدون الحلقات السابقة في استعادة ذكريات المشاهدين لفيديو حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قام باعدامه بهذه الطريقة تنظيم داعش منذ سنوات ، وظهر ذلك في مسلسل العائدون بعد قيام التنظيم بحرق " حسين" الذي قام بدوره الفنان…

أحمد حمدي 1:18 ص, الخميس, 7 أبريل 22 1:18 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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ساهم مسلسل العائدون الحلقات السابقة في استعادة ذكريات المشاهدين لفيديو حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قام باعدامه بهذه الطريقة تنظيم داعش منذ سنوات ، وظهر ذلك في مسلسل العائدون بعد قيام التنظيم بحرق ” حسين” الذي قام بدوره الفنان محمد فراج لاكتشافهم خيانته لهم وعمله مع ضابط المخابرات المصرية عمر الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة .

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وعرض مسلسل العائدون الحلقة 5 قدرة المخابرات المصرية على القبض في اللحظة الأخيرة على عزام ” محمد عز” الذي أرسله تنظيم داعش لمصر من أجل القيام بعملية تفجيرية كبيرة بدار القضاء العالي ونجح ” عمر ” أمير كرارة ” ونادين” أمينة خليل ” وايضا زميلهم ” اسلام جمال ” بقيادة مدير المخابرات ” نبيل” الذي يقوم به محمود عبد المغني .

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وكانت هناك صعوبة بالغة في الوصول لمكان القنبلة التي وضعها عزام في دار القضاء العالي ، لكن كشفت نادين انه وضعها وراء ثالث عمود في المحكمة وبالفعل تم ابطال مفعول القنبلة بنجاح وكانت ضربة قوية من المخابرات لتنظيم داعش .

ويقوم ببطولة مسلسل العائدون النجم أمير كرارة وتشاركه النجمة أمينة خليل ، ومعهم كوكبة من ضيوف الشرف من مصر والوطن العربي مثل هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .

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بقلم أحمد حمدي

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