ثقافة وفنون

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 3 .. أمير كرارة يسترجع ذكريات مهمة عقب جريمة بشعة من داعش

بدأت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 3 منه التي  عرضت على قنوات dmc  والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة في شهر رمضان الكريم ، بمشاهدته لفيديو حرق تنظيم داعش الإرهابي لحسين " محمد فراج " الذي انتهت به الحلقة الثانية أمس…

أحمد حمدي 1:27 ص, الثلاثاء, 5 أبريل 22 1:27 ص, الثلاثاء, 5 أبريل 22

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بدأت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 3 منه التي  عرضت على قنوات dmc  والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة في شهر رمضان الكريم ، بمشاهدته لفيديو حرق تنظيم داعش الإرهابي لحسين ” محمد فراج ” الذي انتهت به الحلقة الثانية أمس بعد اكتشافهم لخيانته للتنظيم وعمله مع جهاز المخابرات المصرية .

وبمجرد مشاهدة ضابط المخابرات المصرية ” عمر” الذي يجسده أمير كرارة لهذا الفيديو المؤلم بدا في استرجاع ذكرياته مع حسين حينما كان يدربه على عمليات أمنية قبل ذهابه لتنظيم داعش ودسه بين الجماعة لمعرفة معلومات خطيرة عن قائد التنظيم .

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وكشف حسين له أنه يرغب في اقتحام هذا التنظيم وكشف معلومات عنه ، بسبب انهم قاموا بتوريط أخيه معهم حتى أصبح منتميا لهم فكريا ودينيا متطرفا وتم قتله في نهاية الأمر .

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ، وكوكبة من الفنانين منهم هاني رمزي وجيهان خليل ويعرض على قنوات دي أم سي في شهر رمضان الكريم تأليف باهر دويدار واخراج أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر والمتحدة .

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بقلم أحمد حمدي

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