أحداث مسلسل العائدون الحلقة 2 : محاولة تحرير محمد فراج

كشفت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 2 التي عرضت منذ قليل اكتشاف جماعة داعش الارهابية لخيانة أبي مصعب - محمد فراج - لهم وعمله مع المخابرات المصرية ، وحاولت نادين - أمينة خليل - رغم أزمتها التي تعاني منها بعد وفاة…

كشفت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 2 التي عرضت منذ قليل اكتشاف جماعة داعش الارهابية لخيانة أبي مصعب – محمد فراج – لهم وعمله مع المخابرات المصرية ، وحاولت نادين – أمينة خليل – رغم أزمتها التي تعاني منها بعد وفاة والدتها في أحداث الحلقة الأولى تحريره من أيدي هذه الجماعة بالتعاون مع أمير كرارة .

لكن جماعة داعش توجه ضرب مبرح لمحمد فراج الذي يظهر مكتوف الأيدي ويحاول سياف رئيس الجماعة الارهابية ان يعفو عنه مقابل توبته لينقذ حياته لكن أبو مصعب يرفض ذلك فيقول له سياف أنه اختار الموت بهذه الطريقة .

وشهدت الحلقة الثانية أيضا قيام المخابرات المصرية ببدء عمليتها الأولى بالهجوم على هذه الجماعة ، وحدثت مشادة بين محمود عبد المغني وأمير كرارة بسبب طلب الأخير الذهاب لهذه الجماعة لتخليص أبو مصعب منهم ليؤكد له مغني أن ذلك فيه خطر كبير عليه وانه لو تم كشفه ستكون فضيحة لهم لانهم سيكون لديهم ضابط منهم بين أيديهم .

وتقوم نادين ” أمينة خليل ” بمراقبة العملية وحينما يذهب أمير كرارة للجماعة تطلب منه العودة سريعا ، وتنتهي أحداث الحلقة الثانية لمسلسل العائدون بارتداء أبو مصعب لملابس الاعدام وحرقه من هذه الجماعة الارهابية . وتعلق على ذلك الجماعة ” لقد خان هذا المنافق الأمانة والخلافة، وإن والله مصيره جهنم وبئس المصير وإننا جند الله وخلفائه في الأرض فقد قررنا أن نذيقه عذاب الجنة قبل الأخرة ليعرف الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون، ويعلم أعدائنا أن جنة الخلفاء في الأرض، كان هذه أخر كلمات رئيس الجماعة الأرهابية قبل اعدامهم له” . مسلسل العائدون من داعش يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين بجانب أمير كرارة وأمينة خليل ، هاني رمزي وجيهان خليل وبعض الفنانين العرب ويعرض على قنوات دي ام سي طيلة شهر رمضان المبارك حيث يستعرض دراما وطنية مستوحاة من قصص حقيقية.