أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16 : عمر يدرب علاء على كيفية كشف مراقبة داعش له

كشفت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16 الذي يقوم ببطولته النجمان أمير كرارة وأمينة خليل ، تدريب ضابط المخابرات المصرية " عمر " أمير كرارة " لعلاء " ميدو عادل " على كيفية كشف مراقبته من تنظيم داعش الذي قام بزرعه…

كشفت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16 الذي يقوم ببطولته النجمان أمير كرارة وأمينة خليل ، تدريب ضابط المخابرات المصرية ” عمر ” أمير كرارة ” لعلاء ” ميدو عادل ” على كيفية كشف مراقبته من تنظيم داعش الذي قام بزرعه عمر فيه تمهيدا لكشف مخطط التنظيم ضد مصر.

وقال عمر لعلاء أنه يمكن ان يتم مراقبته بطرق مختلفة ، الأولى أن من يراقبه قد يرفع عنه أي رقابة ليظن أنه غير مراقب في الأساس فيفعل مايريد ليتم كشف مخططه ونيته وذلك مايهدف له من يراقبه وتعرف بالمراقبة المستترة وتستخدمها التنظيمات الارهابية ، والطريقة الثانية ان الشخص الذي يراقبه يتركه ليعرف انه مراقب كانه كارت أصفر وتستخدم هذه الطريقة الأجهزة الأمنية وتعرف بالمراقبة المكشوفة .

وبالفعل استفاد علاء من هذه التدريبات في مواجهة مراقبة نزار له ، وهو الشخص القريب من سياف مسؤول التنظيم المتطرف ، حيث شاهد نزار علاء من شاشة سرية وهو يصلي وكأن علاء يريد ايهامه أنه متدين من اللحظة الأولى لدخوله تنظيم داعش للاعتماد عليه وتقريبه منه وذلك مايهدف له علاء كما خططت له المخابرات المصرية .

مسلسل العائدون من بطولة النجم أمير كرارة و النجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني ، بالاضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .