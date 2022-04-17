ثقافة وفنون

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 : علاء يودع والدته ويصل تنظيم داعش استعدادا لمهمته

بطولة أمير كرارة و النجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني
أحمد حمدي 7:31 ص, الأحد, 17 أبريل 22 7:31 ص, الأحد, 17 أبريل 22

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عرضت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 بطولة النجم أمير كرارة ، أحداثا مهمة حيث قام علاء الذي سيدخل تنظيم داعش لتنفيذ مهمة وطنية كلفته بها المخابرات العامة المصرية بواسطة الضابط ” عمر ” الذي يقوم به أمير كرارة ، بطلب أخير من عمر ونادين قبل الذهاب لتنظيم داعش وهو اتصاله بأمه لوداعها .

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وقامت نادين بتجيهز الاتصال لعلاء وفور سماع صوت والدته في الهاتف بكيا الاثنان ، وبمجرد وصول علاء لتنظيم داعش مع بعض الاشخاص قام نزار بطلب ترك جميع الاشخاص حقائبهم وأخذ رقم سري لكل واحد فيهم وعدم ابلاغ أي شخص للاخر عن هذا الرقم ، ونزار هو الشخص القريب من سياف مسؤول التنظيم ، حيث قام عمر بتحذير علاء من نزار تحديدا كثيرا قائلا له ” أنه قام باعدام والده أمام الناس لمجرد انه قال كلام سئ في حق التنظيم “.

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مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة و النجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني  ، بالاضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .

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بقلم أحمد حمدي

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