أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 : علاء يودع والدته ويصل تنظيم داعش استعدادا لمهمته

عرضت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 بطولة النجم أمير كرارة ، أحداثا مهمة حيث قام علاء الذي سيدخل تنظيم داعش لتنفيذ مهمة وطنية كلفته بها المخابرات العامة المصرية بواسطة الضابط ” عمر ” الذي يقوم به أمير كرارة ، بطلب أخير من عمر ونادين قبل الذهاب لتنظيم داعش وهو اتصاله بأمه لوداعها .

وقامت نادين بتجيهز الاتصال لعلاء وفور سماع صوت والدته في الهاتف بكيا الاثنان ، وبمجرد وصول علاء لتنظيم داعش مع بعض الاشخاص قام نزار بطلب ترك جميع الاشخاص حقائبهم وأخذ رقم سري لكل واحد فيهم وعدم ابلاغ أي شخص للاخر عن هذا الرقم ، ونزار هو الشخص القريب من سياف مسؤول التنظيم ، حيث قام عمر بتحذير علاء من نزار تحديدا كثيرا قائلا له ” أنه قام باعدام والده أمام الناس لمجرد انه قال كلام سئ في حق التنظيم “.

مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة و النجمة أمينة خليل ومحمود عبد المغني ، بالاضافة لنجوم آخرين من مصر وسوريا منهم هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .