أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14: عمر يسلم علاء فلاشة حصنا له ضد عقيدة «داعش»

الفلاشة بها موسوعة للأزهر ترد فيها على جميع المعتقدات

بدأت أحداث مسلسل العائدون تتصاعد بقوة حلقة تلو الأخرى، حيث تحاول المخابرات المصرية زرع شخص جديد داخل تنظيم داعش بديلا عن حسين الذي أعدمه التنظيم الإرهابي الحلقات السابقة وقام بدوره الفنان محمد فراج بتميز شديد أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14 ، إعطاء ضابط المخابرات المصرية “عمر” الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة فلاشة لعلاء الذي يقوم برزعه داخل التنظيم الإرهابي المتطرف لكشف مخططاتهم ضد مصر في الفترة الزمنية التي يستعرضها مسلسل العائدون بعد ثورة يناير 2011 .

وأكد عمر لعلاء أن هذه الفلاشة بها موسوعة للأزهر ترد فيها على جميع المعتقدات التي بني عليها تنظيم داعش وأي جماعة تكفيرية، موضحا له أنها عبارة عن مناعة له لأنه سيكون داخل التنظيم لفترة طويلة وهو لديه عقيدة فاسدة مبنية على باطل ويبيعهونها للناس بطريقة مقنعة.

وأضاف عمر أن هذا التتنظيم سيحاول تجنيده لصالحهم وإقناعه بهذه العقيدة الفاسدة، مؤكدا له أن هذه الفلاشة ستكون مناعة له ضد أي محاولة لإقناعه بعقيدتهم.

يقوم ببطولة مسلسل العائدون النجم أمير كرارة وتشاركه النجمة أمينة خليل، ومعهم كوكبة من ضيوف الشرف من مصر والوطن العربي مثل هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم، والمسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.