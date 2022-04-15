أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 : علاء يقترب من لحظة تنفيذه مهمة اقتحام داعش

شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 الذي يعرض على قناة أون في شهر رمضان الكريم ، اقتراب علاء " ميدو عادل " من اللحظة الحاسمة التي سعت لها المخابرات المصرية خلال الحلقات السابقة بزرع علاء داخل تنظيم داعش لكشف مخططاتهم…

شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 الذي يعرض على قناة أون في شهر رمضان الكريم ، اقتراب علاء ” ميدو عادل ” من اللحظة الحاسمة التي سعت لها المخابرات المصرية خلال الحلقات السابقة بزرع علاء داخل تنظيم داعش لكشف مخططاتهم ضد مصر .

وقامت المخابرات المصرية باختبار علاء في أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 ، وذلك بمراقبة رجالة خالد ” هاني رمزي ” لعلاء وهو يستقل اوتوبيس قبل الوصول لشخص سيلسمه ساعة يد كانت مطلوبة منه تسلميها لهذا الشخص من خلال عمر ” أمير كرارة ” وبالفعل نجح علاء في تنفيذ هذه المهمة .

مسلسل العائدون تم تصويره في دول اجنبية مختلفة ، ليظهر مشاهد تواجد المخابرات المصرية في مناطق تنظيم داعش الارهابي ، الذي كان موجودا في تلك الفترة في سوريا والعراق والاردن وغيرها من الدول .

يقوم ببطولة مسلسل العائدون النجم أمير كرارة وتشاركه النجمة أمينة خليل ، ومعهم كوكبة من ضيوف الشرف من مصر والوطن العربي مثل هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .