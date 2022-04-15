أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 : علاء يقترب من لحظة تنفيذه مهمة اقتحام داعش

شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 الذي يعرض على قناة أون في شهر رمضان الكريم ، اقتراب علاء ” ميدو عادل ” من اللحظة الحاسمة التي سعت لها المخابرات المصرية خلال الحلقات السابقة بزرع علاء داخل تنظيم داعش لكشف مخططاتهم ضد مصر .
وقامت المخابرات المصرية باختبار علاء في أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 ، وذلك بمراقبة رجالة خالد ” هاني رمزي ” لعلاء وهو يستقل اوتوبيس قبل الوصول لشخص سيلسمه ساعة يد كانت مطلوبة منه تسلميها لهذا الشخص من خلال عمر ” أمير كرارة ” وبالفعل نجح علاء في تنفيذ هذه المهمة .
مسلسل العائدون تم تصويره في دول اجنبية مختلفة ، ليظهر مشاهد تواجد المخابرات المصرية في مناطق تنظيم داعش الارهابي ، الذي كان موجودا في تلك الفترة في سوريا والعراق والاردن وغيرها من الدول .
يقوم ببطولة مسلسل العائدون النجم أمير كرارة وتشاركه النجمة أمينة خليل ، ومعهم كوكبة من ضيوف الشرف من مصر والوطن العربي مثل هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .