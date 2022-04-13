ثقافة وفنون

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 : عمر يكشف نفسه لعلاء ويطلب منه أول عملية

قدم مسلسل العائدون الحلقات السابقة في شهر رمضان الكريم صورة مميزة للمخابرات المصرية في مواجهتها لأي مخطط أو مؤامرة ضد مصر في الفترة التي تبعت ثورة يناير 2011 من التنظيمات الارهابية المختلفة في العالم خاصة تنظيم داعش في سوريا والأردن…

أحمد حمدي 7:13 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22 7:13 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قدم مسلسل العائدون الحلقات السابقة في شهر رمضان الكريم صورة مميزة للمخابرات المصرية في مواجهتها لأي مخطط أو مؤامرة ضد مصر في الفترة التي تبعت ثورة يناير 2011 من التنظيمات الارهابية المختلفة في العالم خاصة تنظيم داعش في سوريا والأردن .

وفي أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 ، قامت نادين ” أمينة خليل” باختطاف علاء ” ميدو عادل ” بطريقة ذكية في سيارة لاحدى الاماكن من أجل مقابلة عمر ” النجم أمير كرارة ” بطل المسلسل الذي يقوم بشخصية ضابط مخابرات مصري .

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل الكبير قوي6 الحلقة 9 : الكبير يجري عملية جراحية ومربوحة وأبناؤه يقفون معه

وكشف عمر لعلاء شخصيته الحقيقية في هذه المقابلة في وجود نادين ، حيث كان يتصور علاء ان عمر هو مهندس عصام الذي يعمل بشركة انتاج وسينتج له أفلاما سينمائية كما وعده سابقا ، لكن أكد له عمر ان هذا الكلام عبارة عن غطاء يتسخدمونه ليس أكثر من بين أغطية كثيرة .

اقرأ أيضا  «التضامن الاجتماعي» و«المصري للدراسات الاستراتيجية» يطلقان غدًا مشروع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر

وقام عمر بطلب أول عملية من علاء وهي معرفة مابداخل خزنة دكتور جمال وموديلها وشكلها واعطاه قلما به كاميرا تقوم بالتصوير من كل الاتجاهات ، مؤكدا له ان هذا القلم سيعود لهم لوحده حينما سأله علاء كيف سيعيد له هذا القلم بعد اتمام هذه العملية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 : الإخوان يحاولون بيع سيناء لمصلحتهم والسيسي يواجه مخططهم

أحمد حمدي 7:15 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 11 : عودة حزلقوم لمنزل الكبير ومشادة مع مربوحة

أحمد حمدي 7:12 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لمعرض فيصل العاشر للكتاب (صور)

سلوى عثمان 7:04 ص, الأربعاء, 13 أبريل 22

أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 11.. بداية المسابقة الدولية وعامر يراقب الطلبة (فيديو)

سلوى عثمان 11:55 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 11 .. رد فعل غير متوقع لعائشة بن أحمد (فيديو)

سلوى عثمان 11:25 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

مسلسل يوتيرن الحلقة 11 .. يارا تكتشف أن يوسف هو من دفع شوقى ليكذب فى التحقيق

رحاب صبحي 6:16 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22