أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 : عمر يكشف نفسه لعلاء ويطلب منه أول عملية

قدم مسلسل العائدون الحلقات السابقة في شهر رمضان الكريم صورة مميزة للمخابرات المصرية في مواجهتها لأي مخطط أو مؤامرة ضد مصر في الفترة التي تبعت ثورة يناير 2011 من التنظيمات الارهابية المختلفة في العالم خاصة تنظيم داعش في سوريا والأردن…

قدم مسلسل العائدون الحلقات السابقة في شهر رمضان الكريم صورة مميزة للمخابرات المصرية في مواجهتها لأي مخطط أو مؤامرة ضد مصر في الفترة التي تبعت ثورة يناير 2011 من التنظيمات الارهابية المختلفة في العالم خاصة تنظيم داعش في سوريا والأردن .

وفي أحداث مسلسل العائدون الحلقة 11 ، قامت نادين ” أمينة خليل” باختطاف علاء ” ميدو عادل ” بطريقة ذكية في سيارة لاحدى الاماكن من أجل مقابلة عمر ” النجم أمير كرارة ” بطل المسلسل الذي يقوم بشخصية ضابط مخابرات مصري .

وكشف عمر لعلاء شخصيته الحقيقية في هذه المقابلة في وجود نادين ، حيث كان يتصور علاء ان عمر هو مهندس عصام الذي يعمل بشركة انتاج وسينتج له أفلاما سينمائية كما وعده سابقا ، لكن أكد له عمر ان هذا الكلام عبارة عن غطاء يتسخدمونه ليس أكثر من بين أغطية كثيرة .

وقام عمر بطلب أول عملية من علاء وهي معرفة مابداخل خزنة دكتور جمال وموديلها وشكلها واعطاه قلما به كاميرا تقوم بالتصوير من كل الاتجاهات ، مؤكدا له ان هذا القلم سيعود لهم لوحده حينما سأله علاء كيف سيعيد له هذا القلم بعد اتمام هذه العملية .