أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10 : نادين توقظ ضمير علاء لتجنيده معهم بالمخابرات ￼

يقدم مسلسل العائدون في شهر رمضان الكريم ملحمة وطنية لجهاز المخابرات المصرية اتجاه تنظيم داعش الارهابي خلال الفترة الزمنية التي تبعت ثورة يناير 2011 في مصر ، والمسلسل بطولة النجم أمير كرارة وأمينة خليل .
وعرضت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10 ، قيام نادين ” أمينة خليل ” بعرض صور لبعض المواطنين المصريين الذين استشهدوا نتيجة عملية تفجيرية قام بها التنظيم الارهابي المتورط معه علاء ” ميدو عادل ” منهم عم جابر رجل صعيدي كان يرى ابناؤه اخر أيام الأسبوع بعد عمله في المعمار 6 أيام في الأسبوع لينفق على أسرته وكانت القناة التي يعمل فيها علاء سببا في استشهاده .
بالاضافة لسيدة أسمها أمنية تسببت الموجة الانفجارية في حدوث نزيف بالرحم لها ، وتسبب ذلك في منعها من احساس الأمومة بقية حياتها ، وحاولت نادين بعرض هذه الصور المؤثرة في ان توقظ ضمير علاء ليعمل معهم بالمخابرات المصرية ويكشف خطط ومؤامرات هذا التنظيم .
لكن علاء أكد لنادين انه انسان فشل في كل شيئ حاول فعله بشكل سليم في حياته فردت عليه “انت مش فاشل عشان كده احنا مش هانسيبك وهانساعدك ” وقالت له ” فكر كويس ياعلاء بس وانت بتفكر ماتفكرش في نفسك وبس “.
مسلسل العائدون بطولة النجم أمير كرارة وتشاركه النجمة أمينة خليل ، ومعهم كوكبة من ضيوف الشرف من مصر والوطن العربي مثل هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .