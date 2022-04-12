أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10 : نادين توقظ ضمير علاء لتجنيده معهم بالمخابرات ￼

يقدم مسلسل العائدون في شهر رمضان الكريم ملحمة وطنية لجهاز المخابرات المصرية اتجاه تنظيم داعش الارهابي خلال الفترة الزمنية التي تبعت ثورة يناير 2011 في مصر ، والمسلسل بطولة النجم أمير كرارة وأمينة خليل . وعرضت أحداث مسلسل العائدون الحلقة…

يقدم مسلسل العائدون في شهر رمضان الكريم ملحمة وطنية لجهاز المخابرات المصرية اتجاه تنظيم داعش الارهابي خلال الفترة الزمنية التي تبعت ثورة يناير 2011 في مصر ، والمسلسل بطولة النجم أمير كرارة وأمينة خليل .

وعرضت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10 ، قيام نادين ” أمينة خليل ” بعرض صور لبعض المواطنين المصريين الذين استشهدوا نتيجة عملية تفجيرية قام بها التنظيم الارهابي المتورط معه علاء ” ميدو عادل ” منهم عم جابر رجل صعيدي كان يرى ابناؤه اخر أيام الأسبوع بعد عمله في المعمار 6 أيام في الأسبوع لينفق على أسرته وكانت القناة التي يعمل فيها علاء سببا في استشهاده .

بالاضافة لسيدة أسمها أمنية تسببت الموجة الانفجارية في حدوث نزيف بالرحم لها ، وتسبب ذلك في منعها من احساس الأمومة بقية حياتها ، وحاولت نادين بعرض هذه الصور المؤثرة في ان توقظ ضمير علاء ليعمل معهم بالمخابرات المصرية ويكشف خطط ومؤامرات هذا التنظيم .

لكن علاء أكد لنادين انه انسان فشل في كل شيئ حاول فعله بشكل سليم في حياته فردت عليه “انت مش فاشل عشان كده احنا مش هانسيبك وهانساعدك ” وقالت له ” فكر كويس ياعلاء بس وانت بتفكر ماتفكرش في نفسك وبس “.

مسلسل العائدون بطولة النجم أمير كرارة وتشاركه النجمة أمينة خليل ، ومعهم كوكبة من ضيوف الشرف من مصر والوطن العربي مثل هاني رمزي ومحمد الأحمد وغيرهم ، والمسلسل تأليف باهر دويدار واخراج 0أحمد نادر جلال وانتاج ميديا هب – سعدي جوهر .