ثقافة وفنون

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 1 : وفاة والدة نادين وعملها بالمخابرات المصرية

شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 1 مساء اليوم وفاة والدة " نادين" التي قامت بدورها الفنانة أمينة خليل وذلك بعد إصابتها بمرض عانت منه لفترة ، بالإضافة لعمل نادين بجهاز المخابرات المصرية ومراقبتها للهواتف وتمكنها من الحفاظ على سرية أي…

أحمد حمدي 1:18 ص, الأحد, 3 أبريل 22 1:18 ص, الأحد, 3 أبريل 22

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شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 1 مساء اليوم وفاة والدة ” نادين” التي قامت بدورها الفنانة أمينة خليل وذلك بعد إصابتها بمرض عانت منه لفترة ، بالإضافة لعمل نادين بجهاز المخابرات المصرية ومراقبتها للهواتف وتمكنها من الحفاظ على سرية أي معلومات .

كما أظهرت الحلقة الأولى لمسلسل العائدون كذلك ، علاقة الفنان أمير كرارة بابنته من طليقته والتي قامت بتركها له والسفر للخارج بعيدا عنها .

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مسلسل العائدون يشهد تطورات ساخنة وقضية هامة تخص مكافحة الاجهزة الوطنية في الدولة لتنظيم داعش وأين سيذهبون بعد العودة من مناطق هذا التنظيم .

المسلسل تأليف باهر دويدار واخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم محمود عبد المغني وجيهان خليل وهاني رمزي وغيرهم .

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بقلم أحمد حمدي

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