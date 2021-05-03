أحداث مسلسل الطاووس الحلقة21.. كمال الأسطول يكشف ثغرة جديدة فى قضية أمنية

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل (الطاووس ): ظهور فتاة أخرى ضحية لأحد الشباب المتهمين في قضية الاغتصاب وهو زين الذى وضع لها مخدر فى العصير،مثل الذى وضعه لامنية (سهر الصايغ ) مما يجعل ذلك يفيد فى فتح قضية أمنية من جديد ، وتقابل هذه الفتاة فرح زوجة كريم وتحكى لها التى وقع حادث الاغتصاب بفرحها، وتقوم بتسجيل شهادتها بالفيديو.



وتذهب سمية (هبة عبدالغني) وفيجو( خالد عليش ) لأمنية منزل ماتيلدا (سميحة أيوب ) الذى تسكن فيه في الإسكندرية، ويعرضون عليها أن تتزوج منه وتسافر معه إلى إيطاليا، ولكنها ترفض الزواج منه .

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 21 أمنية ترفض الزواج من فيجو

كما يتشاجر فيجو مع ماتيلدا (سميحة أيوب ) لاعتراضها على سفر أمنية (سهرالصايغ ) وتقول له ان السفر ، ليس هو الحل والبعد عن أهلها مثل ابنها مايكل الذى تركها ، وتنفعل عليه ماتيلدا وتقول له أمنية من اليوم هى ابنتى وسأتولى مسؤليتها كاملة ،بينما يصل المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان) على صوت فيجو ويريد ان يعرف مايحدث ويقول لفيجو ان أمنية لن تريد الزواج منه .

كما يطلب كمال الاسطول (جمال سليمان ) من فيجو الذهاب معه لمكان هادئ لتحدث راجل لراجل ويتصل بجنش الميكانيكى ويطلب منه ان يحضر له أكلة على البحر ،بينما هو يخدع فيجو ويحضر له كميين لاستدراجه هو وعاطف (أشرف مصيلحى) زوج سمية لمعرفة أصراره على الزواج من أمنية ، وان كل هذا وراءه المستشار ضياء شاهين والد زين أحد المغتصبين للتخلص من أمنية حتى تنتهى القضية.

ويبحث المحامى كمال الاسطول فى ثغرة أخرى فى اثبات إدلة جديدة فى قضية أغتصاب أمنية وهى المخدر الذى اعطاه الشباب المغتصبين لامنية ، ويلتقى الاسطول بصديق له يفهم فى انواع المخدرات ،ويثبت له ان هناك مخدر ليس له طعم او لون ويتم خلطه مع العصيرولا يستطيع ان يجعل الشخص لايدرى بأى شئ حدث معه وهناك شخص يوزعه أسمه عمر الحمزاوى .

موعد عرض مسلسل الطاوس : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً . مشهد من الحلقة 21

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.