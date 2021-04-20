أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 9.. إنكار زين وأصدقائه اتهام أمنية باغتصابها

بركات مدير التشغيل بالفندق يشهر بالزور ضد أمنية وشكك فى سمعتها وأكد انها فتاة غير متزنة وقال انها تتردد على البار وحذرها أكثر من مرة بذلك .

مسلسل الطاووس الحلقة 9 : بدأت الحلقة بالتحقيق مع أمنية ، وأدلت بإقوالها لوكيل النيابة وهى تبكى فى سرد ماحدث لها بعد مافاقت من الاعتداء عليها ، وقالت أمنية أنهم قاموا بإعطائها عصير من المرجح ان يكون به مخدر ، وبعدها لم تدرى بأى شئ ثم فاقت من النوم ورأت نفسها مجردة تماما من ملابسها التى كان بها دماء بعد هتك عرضها من قبل المعتدين عليها .

مسلسل الطاووس الحلقة 9 : أمنية خافت على أسرتها ان تبلغ على زين وأصدقائه

وقالت أمنية أثناء التحقيق انها خافت ان تبلغ عنهم خوفا على اسرتها ، وأكدت أنها لاتعرف احد فيهم غير احد المعتدين اليوتيوبرالمشهور الذى كان يصورهم .

ومن جهة أخرى نكر زين وأصدقائه المعتدين عليها ، وقالوا انهم لم يروها من قبل ، وانها أثناء الفرح كانت غير متزنة وليست طبيعية وبكامل واعيها .

كما تناولت احداث مسلسل الطاووس الحلقة 9 ، شهادة المستشار حسام شرف الدين جمال عبد الناصر والد كريم صاحب الفرح ، الذى توفى فى حلقة أمس، وقال انه شاهد زين واصدقائه المعتدين على أمنية بالتهريج ما مع أمنية من زين وأصدقائه ، لكنه لم يرى واقعة الاعتداء ، كما أكد أنه رأى موبيل كريم أبنه الذى كان يحتوى على فيديوهات توضح مدى سوء اخلاق اصدقاء كريم وتخص القضية .

كما أدلت ريهام صديقة أمنية بشهادتها وقالت انها لم تراها غير ثانى يوم الفرح ورأتها مجردة من ملابسها وتنهار فى البكاء وهناك دماء على ملابسها .

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 9 : بركات مدير تشغيل الفندق يشكك فى سمعة أمنية

وشهد مدير التشغيل بالفندق بركات شهادة زور ضد أمنية وشكك فى سمعتها ، وأكد انها فتاة غير متزنة وقال انها تتردد على البار وحذرها أكثر من مرة بذلك ، وأنه ولم يراها طوال الفرح .

الحلقة 9 من مسلسل الطاووس :الطب الشرعى يكشف على أمنية لاستكمال التحقيق

كما أمرت النيابة بالكشف على أمنية من قبل الطب الشرعى لاستكمال التحقيق وذهبت معاها فريدة الصحفية ، ومنعت كمال الاسطورة جمال سليمان بالذهاب معاهم .

فيما أعربت ماتيلدا ” سميحة أيوب ” عن تأثرها بقضية أمنية سهر الصايغ بعد ماعلمت بماحدث لها والذنب التى ستعيش به طول عمرها حتى ان تم الحكم ببرائتها ، وقالت ماتيلدا انها ستتحمل مسؤليتها .

مسلسل الطاووس يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

الحلقة 9 من مسلسل الطاووس

المسلسل بطولة سميحة أيوب ،وجمال سليمان ، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز