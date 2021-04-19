أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 8..أمنية تحضر التحقيق مع الأسطورة فى قضية اغتصابها

أهم أحداث الحلقة وفاة كريم ، صاحب الفرح الذى تم وقوع حادثة الاغتصاب به وإنهيار زوجته بعد صدمة وفاته

مسلسل الطاووس الحلقة 8 : تتطورت أحداث المسلسل بوفاة كريم ، محمد عادل ، صاحب الفرح الذى تم وقوع حادثة الاغتصاب به بإنهيار زوجته بعد صدمة وفاته وانهيار والده المستشار الفنان جمال عبد الناصر ، وفى بداية الحلقة تحدث كمال الأسطورة، جمال سليمان الى المستشار والد كريم وطلب منه الشهادة فى القضية ، ووعده كمال الاسطورة ان أبنه لن يضر سمعته بأى شئ فى القضية لانه ، كان منشغل بالفرح وقتها مع عروسته .

كما ذهب حنكش الميكانيكى الذى كلفه المحامى كمال الاسطورة بمهمة الذهاب الى صديقة أمنية وهى ريهام ، فى مكان عملها لانها الشاهد الوحيد فى القضية وتعرف انها ضحية الشباب المعتدين عليها، حيث قام حنكش بتهددها بأنه سيبلغ مدير المطعم عنها انها تقوم بسرقته ، وطلب منها ان تساند أمنية لاثبات برأءتها .

وتوالت الأحدث خلال عزاء كريم ، الفنان محمدعادل بحضور أصداقائه المعتدين على أمنية سهر الصايغ ، ويظهر فى العزاء المحامى كمال الاسطورة ، جمال سليمان ويقوم بعزاء المستشار جمال عبد الناصر والد كريم المتوفى ثم يبلغه المستشار الفنان جمال عبد الناصر إنه سيحضر التحقيق للادلاء بشهادته فى القضية .

كما ذهب جمال سليمان ، كمال الاسطورة ، الى الصحفية فريدة فى مقر عملها وذهب معاها الى مكان اخر لتحدث معا وتحاول اقتاعه انه يترك قضية امنية سهر الصايغ لانه محامى تعويضات ، ثم تظهر أمنية وتعتذرلكمال عن تركها المنزل خوفا ً عليه بأنها السبب فى الاعتداء عليه مثل ماقال لها مساعده توفيق ، وفور سماع جمال سيلمان كمال الاسطورة ذلك قام بطرده فورا ، لكن ماتيلدا تقنع توفيق ان لايذهب ويجلس معاها .

وفى نهاية الحلقة 8 من مسلسل الطاووس يظهر فيجو حبيب أمنية سهر الصايغ ويقنعها ان لاتترك منزلها ثم تفأجه أمنية ان تم طردها من منزل والدها ، وتوضح له ان المحامى كمال الاسطورة جمال سيلمان هو الذى وقف بجانبها فى حين ان لم يصدقها احد انها ضحية ، وتوضح له انها تريد ان تثبت برأتها أمام الجميع .

وتختم الحلقة 8 من مسلسل الطاووس بذهاب أمنية الى التحقيقات وتختار أمنية بين المحاميان الاخر الذى وكلته فريدة الصحفية لأمنية ثم تختار فى النهاية المحامى كمال الاسطورة جمال سيلمان ، أن هو الذى يحضر التحقيق معاها ويستكمل القضية فى الدفاع عنها .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس ، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.