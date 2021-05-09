أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 28… وفاة أمنية وصدمة الأسطول بعدها

بعد قتله أمنية والدة زين تقرر منعه من الخروج من المنزل حتى يهرب من البلد ، وتقول له اصحابك كلهم ماته انت عايز تموت زيهم

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 28 :بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل (الطاووس) بنظرة حزن وبكاء على وجه المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان) وهو بجانب أمنية فى الرعاية المركزة بعد توقف جهاز قياس نبضات القلب ، ذهب الاسطول الى منزل ماتيلدا (سميحة أيوب) وفتحت له الباب وهو لم يتحدث اليها ، وانتقل المشهد الى عزاء أمنية (سهر الصايغ ) وسط بكاء فريدة الصحفية وأنهيار أختها سمية ، لكن ماتيلدا كانت تحاول ان تهون عليها وقالت لها انها ارتاحت .

وسادت حالة من الحزن على فريدة الصحفية انها لم تستطع مساعدة أمنية بعد وفاتها ، و وصفت نفسها بالفشل اثناء حديثها مع والدتها ، موضحة لها ان أمنية ضحية شباب ليس لهم ضمير وان الذى يتحرش بواحدة ست ده شئ مش عادى لانها انسانة ومن حقها تعيش حياتها طبيعية ، وتسألها ولماذا يتم النظر للمغتصبة على انه ليس لديها اخلاق المغتصبة بل هي ضحية مجرمين ولابد من محاسبتهم .

والدة زين تمنعه من الخروج من المنزل وخروجه سيكون على المطار خارج مصر

كما تقرر والدة زين منعه من الخروج من المنزل حتى يهرب من البلد ، وتقول له اصحابك كلهم ماته انت عايز تموت زيهم ، وتمنعه من الخروج وان خروجه على المطار خارج مصر، وتحاول ان تربيه وتقول له لماذا تفعل ذلك حاولت ان ازوجك وانت رفضت ، فقال لها لن اتزوج وخاصه ان كان من اختيارك لانها ستكون مثلك ، وتبرر له انها خائفه عليه ، وتقوم بحبسه فى الغرفة .

وكانت أحداث الحلقة أمس ذهاب الاسطول مع المحامى سامح الذى كان يريد ان يترافع عن قضية أمنية من قبل ، الى النائب العام لفتح القضية وتقديمهم أدلة جديدة عن المخدرات التى كانوا يستخدمونها المغتصبون ، وأيضا مع تقديم شهادة فتيات أخريات حدث معهم ذلك .

وبعد علم زين شاهين انتحار منزلاوى استأجر سيارة وتربص بأمنية فى الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة لكى يقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة فى حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكى أمامها كمال الاسطول.

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.