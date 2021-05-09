ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 28… وفاة أمنية وصدمة الأسطول بعدها

بعد قتله أمنية والدة زين تقرر منعه من الخروج من المنزل حتى يهرب من البلد ، وتقول له اصحابك كلهم ماته انت عايز تموت زيهم
رحاب صبحي 9:29 م, الأحد, 9 مايو 21 9:29 م, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 28 :بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل (الطاووس) بنظرة حزن وبكاء على وجه المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان) وهو بجانب أمنية فى الرعاية المركزة بعد توقف جهاز قياس نبضات القلب ، ذهب الاسطول الى منزل ماتيلدا (سميحة أيوب)  وفتحت له الباب وهو لم يتحدث اليها ، وانتقل المشهد الى عزاء أمنية (سهر الصايغ ) وسط بكاء فريدة الصحفية وأنهيار أختها سمية ، لكن ماتيلدا كانت تحاول ان تهون عليها وقالت لها انها ارتاحت .

وسادت حالة من الحزن على فريدة الصحفية انها لم تستطع مساعدة أمنية بعد وفاتها ، و وصفت نفسها بالفشل اثناء حديثها مع والدتها ، موضحة لها ان أمنية ضحية شباب ليس لهم ضمير وان الذى يتحرش بواحدة ست ده شئ مش عادى لانها انسانة ومن حقها تعيش حياتها طبيعية ، وتسألها ولماذا يتم النظر للمغتصبة على انه ليس لديها اخلاق المغتصبة بل هي ضحية مجرمين ولابد من محاسبتهم .

اقرأ أيضا  مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23.. انتقام عابد تيمور بقتل الخديوي بعد زواجه من غزل

والدة زين تمنعه من الخروج من المنزل وخروجه سيكون على المطار خارج مصر

كما تقرر والدة زين منعه من الخروج من المنزل حتى يهرب من البلد ، وتقول له اصحابك كلهم ماته انت عايز تموت زيهم ، وتمنعه من الخروج وان خروجه على المطار خارج مصر، وتحاول ان تربيه وتقول له لماذا تفعل ذلك حاولت ان ازوجك وانت رفضت ، فقال لها لن اتزوج  وخاصه ان كان من اختيارك لانها ستكون مثلك ، وتبرر له انها خائفه عليه ، وتقوم بحبسه فى الغرفة . 

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 23 :الأسطول يكتشف أن منزولاى هو الذى يبيع المخدرات

وكانت أحداث الحلقة أمس ذهاب الاسطول مع المحامى سامح الذى كان يريد ان يترافع عن قضية أمنية من قبل ، الى النائب العام لفتح القضية وتقديمهم أدلة جديدة عن المخدرات التى كانوا يستخدمونها المغتصبون ، وأيضا مع تقديم شهادة فتيات أخريات حدث معهم ذلك .

وبعد علم زين شاهين انتحار منزلاوى استأجر سيارة  وتربص بأمنية فى الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة لكى يقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة فى حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكى أمامها كمال الاسطول.

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

اقرأ أيضا  مروان محسن مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار 2021

موعد عرض مسلسل الطاوس : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى  الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما . كما يعرض على  قناة القاهرة والناس  فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على  القاهرة والناس 2  فى التاسعة والنصف مساءً.

الحلقة 28 من مسلسل الطاووس
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل موسي الحلقة 27 … الحكم بالإعدام على شفيقة بتهمة قتل شهاب باشا (فيديو)

سلوى عثمان 10:00 م, الأحد, 9 مايو 21

رامز عقله طار الحلقة 27 … نهلة سلامة وصدمة شديدة بعد رؤيتها لرامز جلال (فيديو)

سلوى عثمان 9:21 م, الأحد, 9 مايو 21

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 27..هل سيطلب الشيخ رمزي منال لتذهب له

رحاب صبحي 8:35 م, الأحد, 9 مايو 21

مسلسل النمر الحلقة 27 .. هل ينتقم النمر ممن قتل شمس؟

رحاب صبحي 7:41 م, الأحد, 9 مايو 21

مسلسل ضل راجل الحلقة 28.. القبض على عمرو وقصة الحب بين ملك ويوسف تكتمل

أحمد حمدي 7:36 م, الأحد, 9 مايو 21

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. ريكاردو ينفذ وعده لشقيق سيف وينجح في مهمته

أحمد حمدي 7:27 م, الأحد, 9 مايو 21