أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 27.. نبضات قلب أمنية تتوقف بعد تعرضها لحادث مروع

بعد علم زين شاهين انتحار منزلاوى استأجر سيارة ، تربص بأمنية فى الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة لكى يقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة فى حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكى أمامها كمال الاسطول .

أحداث (مسلسل الطاووس) الحلقة 27 : بدأت أحداث الحلقة بمشاهدة أمنية (سهر الصايغ ) وأختها سمية (هبه عبد الغنى ) والمحامى كمال الاسطول (جمال سليمان ) وماتيلدا (سميحة أيوب ) برنامج ليلى نصار (رانيا محمود ياسين ) والدة منزلاوى بعرض فيديو له دون علمها ، وهو يسلم المخدرات فى الجراج ، وكانت فرحتهم كبيرة بعرض هذا الفيديو على الهواء الذى أثبت امام الرأى العام برائة أمنية.

وقال الاسطول لامنية بعد مشاهدتها للفيديو، انه سيفيد فى القضية ويأكد ان المغتصبون وضعوا المخدر لها وهذا يثبت كلامها فى التحقيقات .

وأضاف الاسطول لامنية ، انه يحارب على جبهتين الاولى الرأى العام والثانية القضية والادلة ، كما قالت له أمنية أنها تخشى من الذى حدث وانتقام زين وضياء شاهين منه .

وتذهب أمنية لتبلغ الاسطول ان منزلاوى انتحر فطمأنها ، وقال لها أن موته لن يؤثر على القضية فى اى شئ لان شهادة البنات المغتصبات ستساعد فى القضية .

كما شكرت أمنية الاسطول على مافعله معاها وانه دين لن تنساه طوال حياتها ، وانها اليوم تستطيع ان تنام وهى مرتاحة .

ويذهب الاسطول مع المحامى سامح الذى كان يريد ان يترافع عن قضية أمنية من قبل ، ويتعاونان معا فى القضية ويذهبون الى النائب العام لفتح القضية ، لتقديم أدلة جديدة فى قضية امنية عن المخدرات الذى كانوا يستخدمونها المغتصبون ، وأيضا مع تقديم شهادة فتيات أخريات حدث معهم ذلك .

وبعد علم زين شاهين انتحار منزلاوى استأجر سيارة ، تربص بأمنية فى الشارع وصدمها صدمة شديدة بالسيارة لكى يقتلها، وتم نقلها للعناية المركزة فى حالة خطيرة، وانتهت الحلقة بتوقف جهاز نبضات القلب وكان يبكى أمامها كمال الاسطول .

وزارت زيارة ليلى نصار أبنها طارق المنزلاوى قبره، وبعدها ذهبت لأمنية فى المستشفى تعتذر من كمال الاسطول وتطلب مساعدة أمنية كى تسامحها هى وابنها .

موعد عرض مسلسل الطاوس : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية

و تجسد دور الفتاة الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

مسلسل الطاووس بطولة كل من : جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.