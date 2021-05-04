أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 23 :الأسطول يكتشف أن منزولاى هو الذى يبيع المخدرات

أمنية (سهر الصايغ )تطلب من ماتيلدا انها تريد ان تعمل وتحاول مساعدتها بالفعل لتبدأ حياتها من جديد

تناولت أحداث (مسلسل الطاووس 23): بذهاب المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان) لعمرو حمزاوى الذى يوزع المخدرات ومواجهته ،بأنه يعرف حقيقته ويهدده بإن يدله على من الذى يوزع له المخدرات وانه يعطيه فرصة ان يطهر نفسه ، وقال له الاسطول انه سيضمن له انه لا يبلغ عنه ، فى حالة ابلغه بمن يبيع المخدرات وفى نهاية الحلقة يكتشف الاسطول ان طارق المنزولاى هو الذى يبيع المخدرات وبلبل يقوم بتصويره.

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 23 ماتيلدا تساعد أمنية فى الحصول على وظيفة

كما زاد الحب والتقرب بين ماتيلدا (سميحة أيوب )وأمنية (سهر الصايغ )، و طلبت من ماتيلدا انها تريد ان تعمل وتحاول مساعدتها بالفعل لتبدأحياتها من جديد .

وتحاول المذيعة ليلي نصار (رانيا محمود ياسين ) التقرب من أبنها طارق المنزولاى احد المغتصبين لامنية ، ويعترف لها انه يعرف انها هى التى قامت بخطف أمنية وان الذى تفعله لمصلحتها فقط ،من اجل ان تحافظ على مكانتها وبرنامجها ، لكنها تحاول ان تثبت له العكس أن لايقارن نفسه بأى شئ فى حياتها .

وينقلب حال توفيق مساعد المحامى كمال الاسطول برجوعه لمنزل الاسطول وهو سكران .

كما تم حلاقة شعر حماد (مهند حسنى ) بعد حبسه فى السجن ، كما قابل المنشد على الهلباوى مسجون معه وكان ينشد وحاول ان يتحدث معه عن قضيته ،لكن حماد لم يرد عليه ،هل على الهلباوى سيكون له تأثير على حماد الرجوع عن الالحاد ؟

أمنية تسأل توفيق كيف يفعل الاسطول فى مصر

وسألت أمنية توفيق مساعد المحامى كمال الاسطول عن كيف يفعل فى مصرو؟ هل يخبئ عنها شئ ويرد عليها أنه لايعرف شيئا ويخبرها أن صفحة أمسكوهم أصبحت مؤثرة بشكل كبير وان هذا سيفيد القضية كما أخبرها أيضا ان لها معزة عنده، هل توفيق يحب أمنية فى الحلقات القادمة ؟

وانتهت أحداث الحلقة 23 من المسلسل : بذهاب اليوتويبر صديق (على اليوتيوبر) الى فرح زوجة كريم ويسألها ان هى المسؤولة عن صفحة أمسكوهم وانه يريد التحدث معاها. الحلقة 23 من مسلسل الطاووس

كما تناولت أحداث أمس من المسلسل ، بتهديد المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان )فيجو (خالد عليش) أشرف مصيلحى بعد أخذهم عند جنش الميكانيكى بإن يبعد عن أمنية (سهر الصايغ ) وان ينسى حكاية زواجه من أمنية والسفر الذى كان يدبره ضياء شاهين لكى تسقط القضية فى حالة السفر ، كما يعنف الاسطول عاطف زوج سمية بعدم ضربها مرة أخرى .

والتقى المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان ) بالمستشار (جمال عبد الناصر) والد كريم ويخبره ان صاحبة صفحة أمسكوهم الذى أنشاها هى فرح زوجة كريم ، كما يخبره المستشار عن أدلة جديدة وهى ظهور فتاة أخرى ضحية لأحد الشباب المتهمين في قضية الاغتصاب وهو زين الذى وضع لها مخدر فى العصير ،مثل الذى وضعه لامنية ممايجعل ذلك يفيد فى فتح قضية أمنية من جديد ويسأل الاسطول المستشار عن مكان هذة الفتاة وكيف يصل اليها ، ويطلب منه المستشار التعاون معه حتى يتم رجوع حق أمنية وهنا التى فعل معاها زين مثل مافعل مع أمنية ليطون عقاب المغتصبين مضاعف .

كما حاول بلبل الذى كلفه الاسطول بالوصول الى عمر الحمزاوى ليحصل على المخدر الذى أعطاه لزين ، لكن حمزاوى يقول له انه لم يعمل فى المخدرات منذ فترة ، لكنه يوعده انه يدبر له المخدر لكنه خدعه وقام بتعنيفه عند ذهابه له وقال انت عايز تسلمنى يابلبل .

وذهبت ليلي نصار( رانيا محمود ياسين ) الى منزل فريدة لتعرض عليها رشوة انها تحتاج مذيعين جدد ومحاولة لتكسب صفها لتبتعد عن قضية أمنية ، لكن فريدة ترفض هذا العرض .

وذهب زين أحد المغتصبين الى صديق على اليوتيوبر الذى ساعدهم من قبل فى تشويه صورة أمنية على السوشيال ميديا وكان صديق لعلى ،لكنه سأله من قتل (على اليوتيوبر) وانه يعلم ان ليس حماد فقط بل منزولاي وزين لهم يد فى قتل زين ، مما يجعل زين يقول له انا لا اريد التحدث فى هذا الموضوع وطلب منه فى اغلاق صفحة أمسكوهم التى أصبحت تشهر بيهم عن قضية أمنية .

وقالت ماتيلدا (سميحة أيوب )لامنية (سهر الصايغ ) انها تحمد الله انه رزقها برفقتها لان الذى يحب أحد يجواره فى وحدته وانها كانت تريد ان تنجت فتاة لكن انجبت مايكل ابنها الذى تركها وحيدة وسافر .

موعد عرض مسلسل الطاوس : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.