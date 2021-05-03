أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 22: كمال الأسطول يجد أدلة جديدة فى قضية أمنية

أهم الاحداث أدلة جديدة وهى ظهور فتاة أخرى ضحية لأحد الشباب المتهمين في قضية الاغتصاب وهو زين الذى وضع لها مخدر فى العصير

تناولت أحداث (مسلسل الطاووس 22): تهديد المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان )فيجو (خالد عليش) أشرف مصيلحى بعد أخذهم عند جنش الميكانيكى بأن يبعد عن أمنية (سهر الصايغ ) وأن ينسى حكاية زواجه من أمنية (سهر الصايغ )والسفر الذى كان يدبره ضياء شاهين ،لكى تسقط القضية فى حالة السفر ، كما يعنف الاسطول عاطف زوج سمية بعدم ضربها مرة أخرى .

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 22 :المستشار والد كريم يخبر كمال الاسطول التعاون معه لأخذ حق ضحايا المغتصبات أمنية وغيرها

كما يلتقى المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان ) بالمستشار (جمال عبد الناصر) والد كريم ويخبره ان صاحبة صفحة أمسكوهم التى أنشاتها هى فرح زوجة كريم ، كما يخبره المستشار عن أدلة جديدة وهى ظهور فتاة أخرى ضحية لأحد الشباب المتهمين في قضية الاغتصاب وهو زين الذى وضع لها مخدر فى العصير ،مثل الذى وضعه لامنية مما يجعل ذلك يفيد فى فتح قضية أمنية من جديد ، ويسأل الاسطول المستشار عن مكان هذة الفتاة وكيف يصل اليها ، ويطلب منه المستشار التعاون معه حتى يتم رجوع حق أمنية وهنا التى فعل معاها زين مثل مافعل مع أمنية ليكون عقاب المغتصبين مضاعف ، وطالب المحامى كمال الاسطول من المستشار والد وكريم ان يصل الى هنا ضحية زين .

كما يحاول بلبل الذى كلفه الاسطول بالوصول الى عمر الحمزاوى ليحصل على المخدر الذى أعطاه لزين ، لكن حمزاوى يقول له انه لم يعمل فى المخدرات منذ فترة ، لكنه يوعده انه يدبر له المخدر ولكن خدعه وقام بتعنيفه عند ذهابه له وقال له انت عايز تسلمنى يابلبل .

ليلى نصار عرضت رشوة على الصحفية فريدة

وذهبت المذيعة ليلي نصار( رانيا محمود ياسين ) الى منزل فريدة لتعرض عليها رشوة انها تحتاج مذيعين جدد ومحاولة لتكسب صفها لتبتعد عن قضية أمنية ، لكن فريدة ترفض هذا العرض .

ويذهب زين أحد المغتصبين الى صديق (على اليوتيوبر) الذى ساعدهم من قبل فى تشويه صورة أمنية على السوشيال ميديا وكان صديق لعلى ،لكنه سأله من قتل (على اليوتيوبر) وانه يعلم ان ليس حماد فقط بل منزولاي وزين لهم يد فى قتل زين ، مما يجعل زين يقول له انا لا اريد التحدث فى هذا الموضوع وطلب منه فى اغلاق صفحة أمسكوهم التى أصبحت تشهر بيهم عن قضية أمنية .

وقالت ماتيلدا (سميحة أيوب )لامنية (سهر الصايغ ) انها تحمد الله انه رزقها برفقتها لان الذى يحب أحد يجواره فى وحدته وانها كانت تريد ان تنجت فتاة لكن انجبت مايكل ابنها الذى تركها وحيدة وسافر . الحلقة 22 من مسلسل الطاووس

وتناولت الحلقة 20 من احداث المسلسل تذهب سمية (هبة عبدالغني) وفيجو( خالد عليش ) لأمنية منزل ماتيلدا سميحة أيوب الذى تسكن فيه في الإسكندرية، ويعرضون عليها أن تتزوج منه وتسافر معه إلى إيطاليا، ولكنها ترفض الزواج منه .

كما يتشاجر فيجو مع ماتيلدا لاعتراضها على سفر أمنية وتقول له ان السفر ليس هو الحل والبعد عن اهلها مثل ابنها مايكل الذى تركها وتنفعل عليه ماتيلدا وتقول له أمنية من اليوم هى ابنتى وسأتولى مسؤليتها كاملة ،بينما يصل المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان) على صوت فيجو ويريد ان يعرف مايحدث ويقول لفيجو ان أمنية لن تريد الزواج منه .

كما يطلب كمال الاسطول من فيجو الذهاب معه لمكان هادئ لتحدث راجل لراجل ويتصل بجنش الميكانيكى ويطلب منه ان يحضر له أكلة على البحر بينما هو يخدع فيجو ويحضر له كميين لاستدراجه هو وعاطف أشرف مصيلحى زوج سمية لمعرفة أصرار على الزواج من أمنية وانه كل لك وراءه المستشار ضياء شاهين والد زين أحد المغتصبين .

ويبحث المحامى كمال الاسطول فى ثغرة أخرى فى اثبات ادلة جديدة فى قضية أغتصاب أمنية وهى المخدر الذى اعطاه الشباب المغتصبين لامنية ويلتقى الاسطول بصديق له يفهم فى انواع المخدرات ويثبت له ان هناك مخدرليس له طعم او لون ويتم خلطه مع العصيرولا يستطيع ان يجعل الشخص لايدرى بأى شئ حدث معه وهناك شخص يوزعه أسمه عمر الحمزاوى .

مسلسل الطاووس الحلقة 21 : بعد انتهاء حلقة أمس بارسال رسالة الى فرح زوجة كريم (ميدو عادل ) من المتوقع انها تكون رسالة من المحامى كمال الاسطول (جمال سليمان ) لمساعدته فى القضية عن طريق توقيع منزولاي لفتح قضية أغتصاب أمنية من جديد.

كما شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الطاووس: بأخبار كمال الاسطول (جمال سليمان ) أمنية (سهر الصايغ ) بأن القضية تم حفظها لعدم كفاية الأدلة ،مما جعل أمنية تنهار فى البكاء وتقول أنها لم تريد أى شئ بعد صدمة حفظ القضية وتحاول ماتيلدا تهدئتها .



وقام المستشار ضياء شاهين (أحمد فؤاد سليم) بتدبير حلقة تليفزيونية لتشويه صورته امام الرأى العام ضد المحامي كمال الأسطول من خلال أستضافة ليلى الاعلامية (رانيا محمود ياسين ) والدة منزولاى ، ضيف يتحدث عنه بشكل سئ ، ومحاولة ابتزازه له عندما تعرض لحادث أثناء عمله في إحدى الشركات الخاصة.

وطالب المستشار ضياء شاهين بإخلاء سبيل زين والمنزولاى وحبس حماد فى قضية قتل (على اليوتيوبر) بعد شهادة أمنية والنيابة حفظت القضية .

كما انزعجت فرح زوجة كريم من نتيجة حفظ القضية أثناء حديثها مع والد كريم المسشتار وطمنها ان القضية لم تنتهى وان كمال الاسطول جمال سليمان لم يستسلم وان صفحة أمسوكم هتساعد كثيرا فى القضية .

وانتهت الحلقة بارسال رسالة على موبيل فرح تتضمن ممكن نتقابل ضرورى.

موعد عرض مسلسل الطاوس : يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.