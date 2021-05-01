ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 20.. النيابة تحفظ قضية اغتصاب أمنية (فيديو)

طالب المستشار ضياء شاهين بإخلاء سبيل زين والمنزولاى وحبس حماد فى قضية قتل (على اليوتيوبر) بعد شهادة أمنية ،والنيابة حفظت القضية .
رحاب صبحي 10:40 م, السبت, 1 مايو 21 10:40 م, السبت, 1 مايو 21

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شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الطاووس: بأخبار كمال الاسطول (جمال سليمان ) أمنية (سهر الصايغ ) بأن القضية تم حفظها لعدم كفاية الأدلة ،مما جعل أمنية تنهار فى البكاء وتقول أنها لم تريد أى شئ  بعد صدمة حفظ القضية وتحاول ماتيلدا تهدئتها .

وقام المستشار ضياء شاهين (أحمد فؤاد سليم)  بتدبير حلقة تليفزيونية لتشويه صورته امام الرأى العام ضد المحامي كمال الأسطول من خلال أستضافة ليلى الاعلامية (رانيا محمود ياسين ) والدة منزولاى ، ضيف يتحدث عنه بشكل سئ ، ومحاولة ابتزازه له عندما تعرض لحادث أثناء عمله في إحدى الشركات الخاصة.
وطالب المستشار ضياء شاهين بإخلاء سبيل زين والمنزولاى وحبس حماد فى قضية قتل (على اليوتيوبر) بعد شهادة أمنية والنيابة حفظت القضية .

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كما قام (أشرف مصيلحى )زوج شقيقة أمنية بان تقنع أمنية (سهر الصايغ ) الموافقة على الزواج من فيجو .

 كما انزعجت فرح زوجة كريم من نتيجة حفظ القضية أثناء حديثها مع والد كريم المسشتار وطمنها ان القضية لم تنتهى وان كمال الاسطول جمال سليمان لم يستسلم وان صفحة أمسوكم هتساعد كثيرا فى القضية .

وانتهت الحلقة بارسال رسالة على موبيل فرح تتضمن ممكن نتقابل ضرورى.

كما شهدت الحلقة 19 من مسلسل الطاووس عودة أمنية (سهر الصايغ )إلى منزل كمال الأسطول في الإسكندرية، ولكنها ترفض أن تشهد أن حماد (مهند حسني ) لم يكن ضمن مغتصبيها.

وقام المستشار ضياء الذي يلعب دوره الفنان أحمد فؤاد سليم بتهديد فريدة التي تعمل صحفية والتي تريد أن تحصل على معلومات كثيرة حول قضية أمنية، ويهددها بأنه سيقوم بغلق الجريدة التي تعمل بها.

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الحلقة 20 من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

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المسلسل بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.

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بقلم رحاب صبحي

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