أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 13.. خطف أمنية وضبط وأحضارالمحامى كمال الاسطورة

أهم الاحدث زين وصديقه يذهبون الى منزل على اليوتيوبر ،لابلاغ الشرطة انه متغيب لاسقاط الجريمة عنهم

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 13 : تناولت أحداث المسلسل بأستطاعت كمال الاسطورة (جمال سليمان) الوصول الى أمنية فى المقابر لزيارة والدها لتصالحه وتقول له ان الله ظهر حقها وهى تبكى بشدة .

كما ذهبت أمنية (سهر الصايغ ) هى والمحامى كمال الاسطورة (جمال سليمان) الى وكيل النيابة لطلب أستدعاء على أمام اليوتيوبر ، الذى كان مشارك فى جريمة أغتصاب أمنية وأمر النائب العام أستدعائه لفتح التحقيق بعد نشر فيديو له يعترف ان أمنية بريئة .

وذهبت أمنية الى الاسكندرية مع كمال الاسطورة الى ماتيلدا (سميحة أيوب ) وتوفيق مساعد كمال الاسطورة ،احتفالا بعد نشر الفيديو الذى ساعد فى ظهور الحق وأثبت ان أمنية مظلومة .

وشهدت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 13: بذهاب زين وصديقة المعتدين على أمنية الى منزل على اليوتيوبر ،الذين قاموا بقتله لاسقاط الجريمة عنهم وذلك بإبلاغ الشرطة انه متغيب ولم يقتح باب المنزل وتم وصول الشرطة بالفعل الى منزل على اليوتيوبر ،ومن الواضح ان زين وصديقه اتهمه المحامى كمال الاسطورة جمال سليمان .

وأنتهت احداث مسلسل الطاوسس الحلقة 13 بخطف أمنية أمام منزل كمال الاسطورة ولم يستطيع يفعل لها شئ لان تم ضبطه واحضاره فى النيابة وهو بجانبها فى سيارة الشرطة .

مسلسل الطاووس يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما .

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً . الحلقة 13 من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.