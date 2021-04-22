أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 11 .. زين وأصدقاؤه يقتلون على اليوتيوبر

الحلقة 11 من ملسلسل الطاووس، بدأت بتهديد كمال الاسطورة جمال سليمان ومساعده توفيق بتهديد على اليوتيوبر وإلقاء الماء الساخن على جسده ، وطالب كمال الاسطورة جمال سليمان من على اليوتيوبر ان يعترف بفيديو لايف على السوشيال ميديا لتبرئة أمنية (سهر الصايغ ) أمام الرأى العام ليكون ذلك الفيديو جزء من الدليل على براءة أمنية.

الحلقة 11 من مسلسل الطاووس :زين يقتل على اليوتيوبر بعد اعترافه عليهم فى فيديو

وبعد رؤية أصدقاء على ، المعتدين على أمنية جعل زين وأصدقائه بالذهاب لعلى فى منزله وأجباره على تسجيل فيديو أخر ينفى كلامه ويقول انه كان تحت التهديد لكن على يرفض ، مما جعل زين صديقه يقتله حتى ليكون دليل على جريمتهم وقاموا بدفنه لاخفاء جسده .

أمنية ( سهر الصايغ ) تحمد الله على إظهار براءتها

وبعد مشاهدة أمنأمنية تحمد الله على أظهار براءتهاية ( سهر الصايغ ) فيديو على وتحمد الله لاظهار براءتها أمام الجميع ، لكن تقول لها من الغريب ان على اليوتيوبر يفعل ذلك من نفسه .

كما تتصل ريهام صديقة أمنية (سهر الصايغ ) بفيجو حبيب أمنية وتقول له ان يتزوج أمنية لانها بريئة وأيضا لتذهب لاسرتها ، ثم يتصل فيجو بإمنية ويقول لها انه سيتزوجها ويطالبها بالرجوع الى منزل أسرتها .

وبعد تصوير الفيديو يترك كمال الاسطورة جمال سليمان ومساعده توفيق على اليوتيوبر فى منزله ويقول له : ( أحسن فيديو عملته فى حياتك ).

وأنتهت الحلقة 11 من مسلسل الطاووس بحوار توفيق مساعد كمال الاسطورة (جمال سليمان ) مع الاسطورة بإندهاشه من مافعله الاسطورة بتعذيب على اليوتيوبر وأجباره على تسجيل فيديو ،واعترافه ان أمنية مظلومة وشرفها تلوث بسببهما .

وأكد الاسطورة لتوفيق ان ماحدث لعلى هو جزء صغير من حق أمنية (سهر الصايغ ) وأعترف الاسطورة انه وافق على قبول القضية لاسباب اخرى، لكنه غير رأيه تماما وأصبحت القضية تهمه بطريقة أخرى ، وقال لتوفيق اذا كنت تريد ان تعمل بطريقتى أنت لك حرية الاختيار . الحلقة 11 من مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس يعرض على قناة النهار يوميا في السادسة والنصف مساء ً والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشر مساءً على قناة النهار دراما . الحلقة 11 من مسلسل الطاووس

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشر مساء ً ، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساءً .

مسلسل الطاووس تدور أحداثه : حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.