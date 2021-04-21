ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 10.. إخلاء سبيل المعتدين على أمنية بكفالة 50 ألف جنيه

جنش الميكانيكى يذهب للقسم ويبلغ عن الأسطورة
رحاب صبحي 10:12 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 10:12 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الطاووس بأمر وكيل النائب العام بحبس المعتدين على أمنية (سهرالصايغ) زين وأصدقائه المعتدين عليها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وخلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل الطاووس: كلف المحامى كمال الأسطورة (جمال سليمان) صديقته بدرية دانا حمدان التى تعمل فى كباريه بمهمة أن تستدرج اليوتيوبر على أحد المعتدين على أمنية، إلى منزله، وبعدها يدخل كمال الأسطورة ومساعده توفيق منزله.. ثم تنتهى الحلقة بإلقاء الماء الساخن على اليويتوبر؛ لكى يعترف بكل أسئلة كمال الأسطورة له.

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وخلال الحلقة يأمر جمال سليمان كمال الأسطروة جنش الميكانيكى ببطح رأسه ليبلغ عنه فى القسم ويتهمه يأن الاسطورة هو الذى اعتدى عليه.

وخلال جلسة التحقيقات طلب المستشار ضياء شاهين أحمد فؤاد سليم، والد زين فى دفاعه عن ابنه وأصدقائه المتهمين، من القاضى بإخلاء سبيلهم، ثم يقرر القاضى بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على أن يتم التجديد لهم.

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مسلسل الطاووس يُعرض على قناة النهار يوميًّا في السادسة والنصف مساء، والإعادة الأولى تكون فى الحادية عشرة مساءً على قناة النهار دراما.

كما يعرض على قناة القاهرة والناس فى الحادية عشرة مساء، والإعادة على القاهرة والناس 2 فى التاسعة والنصف مساء.

مسلسل الطاووس تدور أحداثه حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية، حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قِبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

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الحلقة 10 من مسلسل الطاووس
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بقلم رحاب صبحي

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