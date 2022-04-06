أحداث مسلسل الاختيار3 الحلقة 5 : محمد مرسي يصدر إعلانا دستوريا يثير الشعب

يرصد مسلسل الاختيار 3 في موسم شهر رمضان هذا العام أحداث مختلفة عن التي قدمت في الجزئين الأول والثاني ، حيث يرصد فترة حكم الأخوان المسلمين لمحمد مرسي وماتبعه من تطورات سياسية في المنطقة أثرت على حال البلاد والشعب المصري…

يرصد مسلسل الاختيار 3 في موسم شهر رمضان هذا العام أحداث مختلفة عن التي قدمت في الجزئين الأول والثاني ، حيث يرصد فترة حكم الأخوان المسلمين لمحمد مرسي وماتبعه من تطورات سياسية في المنطقة أثرت على حال البلاد والشعب المصري .

ولم تمر أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 بأحداث بسيطة ، حيث أعلن الرئيس الإخواني محمد مرسي قرارات دستورية جديدة أهمها من حقه تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات ، بالاضافة انه لايمكن الطعن على أي قرار رئاسي من أي جهة أو سلطة قضائية .

وأدت هذه القرارات المعروفة في ذلك الوقت بالاعلان الدستوري المكمل لثورة كبيرة في الشارع المصري حيث رأى المصريين أن الرئيس محمد مرسي نصب نفسه بتلك القرارات كانه الحاكم بأمر الله وانها ستحدث حرب أهلية بين المصريين الثوار والاخوان المسلمين ..

وبسبب هذا الإعلان الدستوري قام الفريق عبد الفتاح السيسي الذي يجسد دوره النجم ياسر جلال بزيارة عاجلة للرئيس محمد مرسي وطالبه بالتراجع عن هذه القرارات ولو لم يوافق على حديثه سيتقدم باستقالته من منصبه فورا .

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته النجوم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وخالد الصاوي وياسر جلال ، وتأليف هاني سرحان وأخراج بيتر ميمي .