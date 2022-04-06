ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 : محاضرة تدريبية من أحمد السقا عن اختيار الساتر

حقق مسلسل الاختيار 3 إعجابا في الشارع المصري الأيام الماضية ، ومع عرض كل حلقة منه يوميا يحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي . وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 ، قيام ضابط المخابرات الحربية " عصام "…

أحمد حمدي 1:07 ص, الخميس, 7 أبريل 22 1:07 ص, الخميس, 7 أبريل 22

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حقق مسلسل الاختيار 3 إعجابا في الشارع المصري الأيام الماضية ، ومع عرض كل حلقة منه يوميا يحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 ، قيام ضابط المخابرات الحربية ” عصام ” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا بعمل تدريبات لرجاله بالمخابرات على كيفية أخذ ساتر بشكل سليم والتخفي في شخصية معينة بعد الالمام بكافة تفاصيلها الدقيقية .

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فبدأ مصطفى في توجيه النصيحة لكل شخص من رجاله في محاضرة تدريبية مع عرض صورة له وهو متخفي في شخصية بائع ذرة أو ملمع أحذية وغير ذلك ، وبدا مصطفى في شرح تفاصيل صغيرة جدا وهامة لكل شخصية منهم موضحا لهم أخطاؤهم التي وقعوا فيها حينما حاولوا أخذ ساتر حتى لايتعرف عليهم أي شخص في الشارع المصري .

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ولم يسرد مصطفى ” أحمد السقا ” كلمات كثيرة في هذه المحاضرة فلم تستمر سوى دقائق معدودة بعد توضيح الأخطاء لكل شخص منهم على حدى وانصرف فورا .

مسلسل الاختيار 3 يعرض على قناة أون في أوقات زمنية مختلفة وكذلك أون دراما في شهر رمضان الكريم .

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بقلم أحمد حمدي

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