أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 : محاضرة تدريبية من أحمد السقا عن اختيار الساتر

حقق مسلسل الاختيار 3 إعجابا في الشارع المصري الأيام الماضية ، ومع عرض كل حلقة منه يوميا يحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي . وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 ، قيام ضابط المخابرات الحربية " عصام "…

حقق مسلسل الاختيار 3 إعجابا في الشارع المصري الأيام الماضية ، ومع عرض كل حلقة منه يوميا يحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5 ، قيام ضابط المخابرات الحربية ” عصام ” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا بعمل تدريبات لرجاله بالمخابرات على كيفية أخذ ساتر بشكل سليم والتخفي في شخصية معينة بعد الالمام بكافة تفاصيلها الدقيقية .

فبدأ مصطفى في توجيه النصيحة لكل شخص من رجاله في محاضرة تدريبية مع عرض صورة له وهو متخفي في شخصية بائع ذرة أو ملمع أحذية وغير ذلك ، وبدا مصطفى في شرح تفاصيل صغيرة جدا وهامة لكل شخصية منهم موضحا لهم أخطاؤهم التي وقعوا فيها حينما حاولوا أخذ ساتر حتى لايتعرف عليهم أي شخص في الشارع المصري .

ولم يسرد مصطفى ” أحمد السقا ” كلمات كثيرة في هذه المحاضرة فلم تستمر سوى دقائق معدودة بعد توضيح الأخطاء لكل شخص منهم على حدى وانصرف فورا .

مسلسل الاختيار 3 يعرض على قناة أون في أوقات زمنية مختلفة وكذلك أون دراما في شهر رمضان الكريم .