أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 .. وزير الدفاع لمرشد الإخوان: الجيش المصري ولائه للوطن فقط￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

لقاء هام جمع بين مرشد الاخوان المسلمين " الفنان عبد العزيز مخيون" ووزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي " النجم ياسر جلال" وذلك في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 التي انتهت مساء اليوم . وكشف اللقاء بينهما محاولة جماعة…

لقاء هام جمع بين مرشد الاخوان المسلمين ” الفنان عبد العزيز مخيون” ووزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ” النجم ياسر جلال” وذلك في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 التي انتهت مساء اليوم .

وكشف اللقاء بينهما محاولة جماعة الاخوان المسلمين الاتحاد مع الجيش وتفرقته لفصائل مختلفة بين اخوان وسلفيين ، لكن وزير الدفاع قال له أن الجيش المصري ولائه الأول لله ثم للوطن فقط .

وأضاف وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمرشد الأخوان أن الجماعة تتدخل في أمور لاتخصهم أو تعنيهم حيث أن الدولة لها رئيس لكل المصريين سواء كان من الأخوان أو غيره، لافتا إ‘لى أن أجهزة الدولة جميعها تعمل مع رئيسها وكل شيء يكون تحت تصرفه فلماذا خيرت الشاطر والبلتاجي والقيادات الإخوانية تذهب لأجهزة الأمن المصرية ويملون عليهم مطالب وأوامر وذلك غير مقبول .

وأكد السيسي لبديع أنه غير مسموح للجيش المصري أن ينقسم لفئات أو جماعات ، ولو كانت الجماعة حريصة على الدولة المصرية يجب أن تكون كذلك ، موضحا له أن هذا الكلام من أدبيات القوات المسلحة منذ وقت طويل فالجيش المصري يجب أن يكون جيشا وطنيا فقط .