أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 : السيسي يتجاهل الشاطر

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 التي انتهت منذ قليل ، كثيرا من الأحداث الساخنة منها : محاولة القيادي الأخواني خيرت الشاطر الاتحاد مع القوات المسلحة في مشروعات اقتصادية واجتماعية ، حيث قام بزيارة وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح…

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 التي انتهت منذ قليل ، كثيرا من الأحداث الساخنة منها : محاولة القيادي الأخواني خيرت الشاطر الاتحاد مع القوات المسلحة في مشروعات اقتصادية واجتماعية ، حيث قام بزيارة وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسي وعرض ذلك عليه لكن السيسي – ياسر جلال – لم يرد عليه سوى بكلمة واحدة ” الغدا جاهز يافندم ” ، وحينما قال له الشاطر – خالد الصاوي – مش هاناكل لقمة سوا تبقى عيش وملح !؟ ” فقال له وزير الدفاع ” معليش انا وعدت اولادي اني اكل معاهم ” .

وشهدت الحلقة 2 ايضا قيام وزير الدفاع ” السيسي ” بالموافقة على حضور الرئيس الاخواني المخلوع محمد مرسي – صبري فواز- حفل تخرج دفعة جديدة من القوات المسلحة حتى يرى مرسي قوة الجيش المصري . وحينما سأله محمد مرسي عن ماقاله له خيرت الشاطر الأسبوع الماضي رد عليه وزير الدفاع ان هذا هو جيش مصر يافندم وجيش الشعب وطول ماحضرتك مع الشعب عمر الجيش ده ماهيكون ضدك أبدا .

ايضا شهدت الحلقة 2 من مسلسل الاختيار 3 محاولة ضابط الأمن الوطني زكريا يونس – كريم عبد العزيز – القبض على خلية مدينة نصر الارهابية من خلال تعاونه سرا مع رجل عجوز يعمل سائق تاكسي ، والتقى ضابط المخابرات المصرية مروان – النجم أحمد عز – بضابط المخابرات الحربية – النجم أحمد السقا – في مدينة العريش ودار بينهما حديث طريف عن صداقتهما القوية منذ سنوات . مسلسل الاختيار 3 تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وانتاج المتحدة للخدمات الاعلامية للمنتج تامر مرسي ويذاع على قنوات on و on دراما .

ويشارك في بطولته بجانب النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي وياسر جلال، صبري فواز وجمال سليمان وأحمد بدير وعبد العزيز مخيون وحسني شتا ويظهر أيضا في أحداثه النجم اياد نصار الذي جسد شخصية ضابط الأمن الوطني محمد مبروك قبل استشهاده من الجماعة التكفيرية .