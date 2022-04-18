ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16.. إلغاء المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا مهما من محمد مرسي

أدى لاستسلام محمد مرسي لما قاله مدير مكتبه
أحمد حمدي 10:21 ص, الأثنين, 18 أبريل 22 10:21 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، قيام المحكمة الإدراية بإلغاء قرار الرئيس الإخواني محمد مرسي بإقامة الانتخابات البرلمانية وذلك أدى لارتباك مرسي كثيرا.

لكن القيادي الإخواني الكتاتني “بيومي فؤاد” قام بتهئدته، وقال له إن الإلغاء ليس فيه اعتداء على قرارات الرئاسة كما يرى بل سيمنح فرصة للرئاسة لقطع الطريق أمام قوى المعارضة منعا لاحتجاجاتهم الكثيرة والمقاطعة  للانتخابات.

اقرأ أيضا  أزمات مسلسلات رمضان : أزمة فاتن أمل حربي مع الأزهر وسويتس مع النسخة الأمريكية

وأكد مدير مكتب محمد مرسي أحمد عبد العاطي أن القيادي الإخواني خيرت الشاطر طلب أن تكون الرئاسة بعيدة عن قرار الطعن على حكم المحكمة الإدارية الصادر منها، بل إنها مع قرارها بتأجيل الانتخابات البرلمانية عام 2013 وعلى العكس تصدر الرئاسة بيانا بذلك، وأكد له أيضا أنه سوف يتم التعامل مع قرار طعن المحكمة بصورة مختلفة مما أدى لاستسلام محمد مرسي لما قاله مدير مكتبه.

اقرأ أيضا  مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 13 : الكبير يواجه مشكلات جديدة بعودة حزلقوم للمزاريطة

مسلسل الاختيار 3 حقق مشاهدة كبيرة الأيام الماضية وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، حيث كشف مخططات ومؤامرات جماعة الإخوان المسلمين وقت توليهم حكم مصر بعد ثورة يناير 2011 ضد الشعب المصري والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية.

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة .

اقرأ أيضا  الرابحون في دراما رمضان.. «جزيرة غمام وسويتس بالعربي والاختيار 3»

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16 : عمر يدرب علاء على كيفية كشف مراقبة داعش له

أحمد حمدي 7:30 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 16 : جوني يكتشف سبب فشل فيديوهاته ويتوعد هجرس

أحمد حمدي 7:17 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

إنطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة ( صور )

سلوى عثمان 7:06 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

منة شلبي حديث مواقع التواصل بشخصية روح : صدق في الإحساس وممثلة متطورة

أحمد حمدي 8:07 م, الأحد, 17 أبريل 22

أزمات مسلسلات رمضان : أزمة فاتن أمل حربي مع الأزهر وسويتس مع النسخة الأمريكية

أحمد حمدي 8:01 م, الأحد, 17 أبريل 22

عمرو دياب وتامر حسني وأحمد عز بأكثر من إعلان وياسمين تخطف الجمهور

أحمد حمدي 7:59 م, الأحد, 17 أبريل 22