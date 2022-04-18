أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16.. إلغاء المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا مهما من محمد مرسي

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، قيام المحكمة الإدراية بإلغاء قرار الرئيس الإخواني محمد مرسي بإقامة الانتخابات البرلمانية وذلك أدى لارتباك مرسي كثيرا.

لكن القيادي الإخواني الكتاتني “بيومي فؤاد” قام بتهئدته، وقال له إن الإلغاء ليس فيه اعتداء على قرارات الرئاسة كما يرى بل سيمنح فرصة للرئاسة لقطع الطريق أمام قوى المعارضة منعا لاحتجاجاتهم الكثيرة والمقاطعة للانتخابات.

وأكد مدير مكتب محمد مرسي أحمد عبد العاطي أن القيادي الإخواني خيرت الشاطر طلب أن تكون الرئاسة بعيدة عن قرار الطعن على حكم المحكمة الإدارية الصادر منها، بل إنها مع قرارها بتأجيل الانتخابات البرلمانية عام 2013 وعلى العكس تصدر الرئاسة بيانا بذلك، وأكد له أيضا أنه سوف يتم التعامل مع قرار طعن المحكمة بصورة مختلفة مما أدى لاستسلام محمد مرسي لما قاله مدير مكتبه.

مسلسل الاختيار 3 حقق مشاهدة كبيرة الأيام الماضية وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، حيث كشف مخططات ومؤامرات جماعة الإخوان المسلمين وقت توليهم حكم مصر بعد ثورة يناير 2011 ضد الشعب المصري والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية.

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة .