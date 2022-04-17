ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 : السيسي يفسد خطة خيرت الشاطر

قدم مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 مساء اليوم ، أحداثا مهمة بين الاخوان المسلمين والفريق عبد الفتاح السيسي أثناء تولي الجماعة حكم البلاد بعد ثورة يناير 2011 . وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 ، قيام خيرت الشاطر الذي…

أحمد حمدي 7:33 ص, الأحد, 17 أبريل 22 7:33 ص, الأحد, 17 أبريل 22

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قدم مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 مساء اليوم ، أحداثا مهمة بين الاخوان المسلمين والفريق عبد الفتاح السيسي أثناء تولي الجماعة حكم البلاد بعد ثورة يناير 2011 .

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 ، قيام خيرت الشاطر الذي يجسده النجم خالد الصاوي بالاتصال باللواء حجازي من القوات المسلحة المصرية لمقابلته منفردا في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن الفريق عبد الفتاح السيسي لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة .

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لكن فوجئ خيرت الشاطر فور وصوله بوجود عبد الفتاح السيسي في انتظاره ، ورحب به لكن الشاطر بدت عليه أثار الصدمة لانه لم يتوقع أبدا ان يكون السيسي الذي يحاول الابتعاد عنه في تعاملاته في انتظاره معلقا ” طلبتلك القهوة بتاعتك وانت بتركن العربية” ، ثم دخل اللواء حجازي وسلم على خيرت الشاطر وهو في حالة صدمة كبيرة بوجود الفريق السيسي وقال له ” نبعت نجيب غدا صحيح ” لكن الشاطر قرر الانصراف وعليه خيبة أمل كبيرة انه لم يستطع مقابلة اللواء حجازي بمفرده كما كان يتمنى للاتفاق معه على تنفيذ مصالح الاخوان المسلمين بعيدا عن الفريق السيسي ، وبمجرد خروج الشاطر من المكتب علق السيسي قائلا ” فاكرنا تلامذة” .

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مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة .

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بقلم أحمد حمدي

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