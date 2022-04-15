أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 : السيسي يرد على هجوم الإخوان على الجيش المصري

يكشف مسلسل الاختيار 3 يوميا للمشاهدين أحداثا حقيقية قامت بها جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع ثورة يناير 2011 . وقدمت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 ، قيام اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين بعمل صفحات خاصة على السوشيال ميديا للهجوم…

يكشف مسلسل الاختيار 3 يوميا للمشاهدين أحداثا حقيقية قامت بها جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع ثورة يناير 2011 .

وقدمت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 ، قيام اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين بعمل صفحات خاصة على السوشيال ميديا للهجوم على الجيش المصري ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال .

واكتشفت المخابرات العامة المصرية هذه اللجان عبر تتبع التحرك الالكتروني لهذه اللجان الالكترونية للأخوان المسلمين ، حيث أن هذا الأمر وصل للفريق السيسي وقام بمقابلة ضابط المخابرات الحربية ” مصطفى ” الذي يقوم به النجم أحمد السقا وكذلك بوجود اللواء عباس كامل الذي يقوم به النجم جمال سليمان ، وقام السيسي بمقابلة الرئيس الاخواني في ذلك الوقت محمد مرسي في قصر الاتحادية ووجه له رسالة شديدة اللهجة أن الجيش المصري خط أحمر ويجب أن يتم ابعاده عن اي صراع سياسي دائر بين الاخوان واي جماعة اخرى في البلاد ، لانه جيش وطني قوي صلابته تاتي من شرفه لكنه يجرح بالكلمة ويهان بها واي اهانة للقوات المسلحة غير مقبولة وفيها خدش للكبرياء الوطني .

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة .