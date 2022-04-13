أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12.. الشاطر يوجه تعليمات إلى محمد مرسي

قال الشاطر إن وزير الدفاع الفريق السيسي أصبح معاندا لقرارات الجماعة.

عرضت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12 ، قيام القيادي الإخواني خيرت الشاطر بطلب صريح من الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي تولى حكم البلاد بعد ثورة يناير 2011 ، تجاهل أي طلب من الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك

وأكد الشاطر على محمد مرسي أنه يريد توجيه رسالة مباشرة للسيسي أنهم يمكن تغيير معاملتهم معه في أي وقت بعد أن أصبح معاندا لقراراتهم التي يقومون باتخاذها في تلك الفترة الزمنية التي يرصدها مسلسل الاختيار3 .

وطالب الشاطر مرسي أيضا أن يؤجل أي أجتماع أو لقاء بينه وبين الفريق عبد الفتاح السيسي في الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو بأسابيع قليلة ليوجه رسالة له أنه لايريد التعامل معه نهائيا .

لكن محمد مرسي أكد للشاطر أن في ذلك خطورة مع الجيش المصري والقوات المسلحة، مؤكدا الشاطر له أن هذه الرسالة موجهة فقط للسيسي وليس الجيش كله .

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام .