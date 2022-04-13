أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 : الإخوان يحاولون بيع سيناء لمصلحتهم والسيسي يواجه مخططهم

يقوم ببطولة مسلسل الاختيار 3 في شهر رمضان هذا العام كوكبة من النجوم منهم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوي ، والمسلسل تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وانتاج تامر مرسي المتحدة للخدمات الاعلامية .…

يقوم ببطولة مسلسل الاختيار 3 في شهر رمضان هذا العام كوكبة من النجوم منهم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوي ، والمسلسل تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وانتاج تامر مرسي المتحدة للخدمات الاعلامية .

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11 مساء اليوم ، محاولة جماعة الاخوان المسلمين بقيادة خيرت الشاطر وأعوانه لبيع سيناء لجماعات وأشخاص ليسوا مصريين لخدمة مصالح خاصة بهم بعد ثورة يناير 2011 أثناء تولي الاخوان للحكم في البلاد .

لكن الفريق عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال حينما علم بهذا الأمر ، أصدر قرارات دستورية انه لايمكن أن يتم بيع أي جزء من تراب سيناء لاي جنسية غير مصرية ، وان هذه المنطقة من حق المصريين فقط ، وتسبب ذلك في غضب خيرت الشاطر جدا قائلا” كده السيسي شايف نفسه علينا وأصبت انه لم يعد يصلح وزيرا للدفاع ” .

مسلسل الاختيار 3 يعرض على قناة أون وأون دراما يوميا في شهر رمضان الكريم للجمهور المصري والعربي .