أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10 : حصار الإخوان لمدينة الانتاج الإعلامي والسيسي يرد

عرضت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10 مساء اليوم ، رد فعل قوي للفريق عبد الفتاح السيسي - ياسر جلال - اتجاه حصار الاخوان المسلمين أثناء توليهم الحكم في مصر بعد ثورة يناير 2011 لمدينة الانتاج الاعلامي وكثير من الاعلاميين…

عرضت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10 مساء اليوم ، رد فعل قوي للفريق عبد الفتاح السيسي – ياسر جلال – اتجاه حصار الاخوان المسلمين أثناء توليهم الحكم في مصر بعد ثورة يناير 2011 لمدينة الانتاج الاعلامي وكثير من الاعلاميين المصريين في تلك الفترة الزمنية .

وقام السيسي باجراء اتصال هاتفي مع الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت ، يخبره ان هذا الحصار يجب أن يتوقف فورا لأن ذلك أمرا خاطئا تماما وان هؤلاء الاعلاميين مصريين ولايصح ترويعهم وحصارهم بهذا الشكل.

وأكد السيسي لمرسي انه لو لم يحدث فك لهذا الحصار لمدينة الانتاج الاعلامي، سيضطر للتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين الذين حاصروا الاعلاميين داخل مدينة الانتاج الاعلامي ومن هذه الجماعة حازم صلاح أبو اسماعيل وغيرهم من القيادات الاخوانية التي كانت موجودة في ذلك الوقت .

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته النجوم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز ، ومعهم خالد الصاوي وياسر جلال وصبري فواز وأحمد بدير ، تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وانتاج المتحدة للخدمات الاعلامية للمنتج تامر مرسي ، ويعرض يوميا في شهر رمضان الكريم.