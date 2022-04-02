ثقافة وفنون

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 : تعيين السيسي وزيرا للدفاع والنجم ياسر جلال يخطف الأضواء

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 التي انتهت منذ قليل ، ظهور بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي تقلدت الجكم في البلاد بعد ثورة يناير منهم خيرت الشاطر الذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وكذلك الرئيس الإخواني المخلوع الراحل…

أحمد حمدي 1:14 ص, الأحد, 3 أبريل 22 1:14 ص, الأحد, 3 أبريل 22

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شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 التي انتهت منذ قليل ، ظهور بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي تقلدت الجكم في البلاد بعد ثورة يناير منهم خيرت الشاطر الذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وكذلك الرئيس الإخواني المخلوع الراحل محمد مرسي وقام بدوره الفنان صبري فواز ، حيث ظهرت هذه القيادات الاخوانية وهي تتابع بتركيز تظاهرات الشعب المصري في 30 يونيو وهتافاتهم ضد هذه الجماعة الدينية .

كما أظهرت الحلقة أيضا مخطط هذه القيادات للتحريض ضد شعب مصر وتمركز وحشد الجماهير التابعة لأفكارهم ومعتقداتهم في ميداني رابعة والنهضة ، بالاضافة ان خيرت الشاطر قام بالذهاب لجهاز الأمن الوطني وقام بتسليم ورقة بأسماء بعض ضباط الأمن الوطني قبل ثورة يناير للواء لانهاء خدمتهم بالقطاع مؤكدا ان هذا القرار سيصدر من الرئاسة لكن اللواء قام برفض هذا الطلب قائلا للشاطر ” لما تجي الأوامر من الرئاسة يبقى في كلام تاني لكن انت مين عشان تديني ورقة زي دي ” فرد عليه الشاطر ” معرفة قديمة ” .

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ومن هذه الأسماء المطلوب استبعادها من قطاع الأمن الوطني الضابط ” زكريا يونس ” الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز وكان يعمل على قضية خلية مدينة نصر لكن حاول صديقه اللواء وقام بدوره محمد رياض في الحلقة الأولى طمأنته انه لن يترك عمله أبدا لكن سيتخفى فقط عن الانظار هذه الفترة .

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وكشفت هذه الحلقة أيضا اجتماع قيادات الاخوان المسلمين معا مثل الشاطر وعصام العريان وغيرهم ونيتهم في إبعاد المشير طنطاوي من منصبه كوزير للدفاع ليحل بديلا عنه اللواء عبد الفتاح السيسي ويقوم بدوره الفنان ياسر جلال ببراعة .

مسلسل الاختيار يضم كوكبة من النجوم الكبار مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد الصاوي وياسر جلال ، تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي وانتاج المتحدة للخدمات الاعلامية للمنتج تامر مرسي .

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بقلم أحمد حمدي

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