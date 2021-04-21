أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9 .. استشهاد المقدم مبروك مسئول ملف التخابر (فيديو)

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9 قدم فيها تفاصيل التخطيط لعملية اغتيال الضابط مبروك ( إياد نصار ) وهو ضابط أمن الدولة المسئول عن ملف التخابر الذي كان سببا في إدخال قادة جماعة الإخوان السجن بتهمة الخيانة ، وهي الواقعة الحقيقية وبطلها الشهيد مقدم محمد مبروك ، والذي كان سبب قتله وشاية من صديق له يدعي محمد عويس وقام بدوره ( أحمد شاكر عبد اللطيف )

بدأ التخطيط بإخبار عويس الإرهابيين عن عنوان ورقم سيارة مبروك ، ثم معرفة مواعيد نزوله وإخبارهم بها ، وكان ذلك فى مقابل فيلا بـ 2 مليون جنيه ، وبالفعل قاموا بالتخطيط لاغياله باستخدام ثلاثة سيارات والعديد من العناصر منهم من قام بقيادة هذه السيارات ومنهم من قام بإطلاق النيران من رشاشات ومنهم من صور الواقعة لنشرها باعتبارها إنجاز للإرهابيين ، وهو المعاد الذي اختاروه قبل موعد شهادة مبروك في المحكمة .

لم يستطع مبروك الشهادة بالفعل ولكنه كان قد أوصل تحرياته وشهادته بالكامل لأحد رؤسائه الذي قام بدروه كضيف شرف ( فتحي عبد الوهاب ) والذي قرأ بعضا من جمل هذه الشهادة بأنهم حاولوا أن يقسموا مصر إنقسامات سياسية بعد أن فشلوا فى تقسيمها على الاساس الطائفي .

كما ظهرت في نهاية الحلقة لقطات حقيقية لجنازة المقدم محمد مبروك العسكرية ، و لقطة أخري لأبنته الصغيرة وهي تعلن أن موت والدها لن يخفي فضائح الإرهابيين وأنه كتب كل ما يدينهم قبل قتله .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9 .. يوسف يهادي عاليا بتذكارات الثلاثة سنوات حب بينهم

الجانب الإنساني والشخصي ما زال موجود بمسلسل الاختيار 2 فتزامن عيد العيد مع بداية خطوبة يوسف ( أحمد مكي ) وعاليا ( أسماء أبو اليزيد ) وقرر أن يهديها علبة كان يخزن فيها تذاكر السينما التي دخلوها معا ، وغطاء زجاجات المياة الغازية ، .. وغيرها من الأشياء التي تذكره بخروجاتهم معا .

كما حكي زكريا ( كريم عبد العزيز ) و مبروك ــ قبل قتله في نهاية الحلقة ــ عن ذكرياتهم معا في عيد الحب ففي مرة قام زكريا بالكذب على صديقه وأخبره أن الهدية التي اوصلها لزوجته بها قنبلة مما دعا مبروك لإبعاد زوجته بقوة عن الهدية قبل فتحهها .

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر ، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، و قتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .