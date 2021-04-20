أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 ... الوشاية بمبروك واعترافات مثيري الشعب (فيديو)

في أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 زادت وتيرة أحداث الشغب و العمليات الإرهابية في مصر ، وكانت من أشهر هذه العمليات محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية الأسبق ــ كان وزير الداخلية وقت فض ميداني رابعة العدوية والنهضة ــ وهي العملية التى احدثت ضجة كبيرة لكنها لم تصبه .

كما أن هذه الفترة كان بها العديد من العمليات الإرهابية بشبرا ومنها إنفجار كوبري مسطرد ، وهى الانفجارات التى اعتبرها أفراد الجماعة انتصارا على ضباط الشرطة .

وفي المسلسل ظهر زكريا ( كريم عبد العزيز ) و زوجته ( إنجي المقدم ) ومبروك ( إياد نصار ) وزوجته ( بشري ) و يوسف ( أحمد مكي ) وحبيبته ( عاليا ) معا وكان المشهد إنساني بشكل كبير فكل واحدة منهن ذكرت كيفية مقابلة زوجها ، وتحدثوا معا عن علاقتهم ببعض ، وهي من المشاهد التي يتم تضفيرها فى المسلسل لتوصيل الجانب الشخصي والإنساني لضباط الشرطة .

كما ظهر يوسف وعاليا معا وهم يتحدثون عن كيفية إعلان خطوبتهم و أنها تريده أن يعوضها عن السنوات التي كان يرفض فيها إعلان حبه لها .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 8 .. الدولة لو كافرة هاتعمل ليه جامعة الأزهر ..؟

كانت أحداث الشغب لطلاي جامعة الأزهر من الأحداث الشهيرة في هذه الفترة ، وعند إندلاع هذه المظاهرات وتم القبض على بعض مثيري الشغب لها ظهر مشهد لزكريا وهو يستوجب أحد هؤلاء الشباب وحكي له طريقة عملهم وما الذي تعلموه وأيضا أن من كان يدربهم كان يقول لهم ان الداخلية يجب أن تدفع ثمن ماحدث برابعة والنهضة .

وكانت وشاية الضابط عويس ( أحمد شاكر عبد اللطيف ) للجماعة بعنوان ورقم عربية الضابط مبروك ستكون هي الخيط لقتله في الحلقات القادمة فقاموا بمراقبته بالفعل تمهيدا لعملية القتل .

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .