أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 … لحظة استشهاد اللواء نبيل فراج بكرداسة (فيديو)

توالت المشاهد الأخري التي تمزج بين ما تم تصويره ذلك اليوم والمشاهد التمثيلية وكان منها مشهد القبض على سامية شنن

في أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 بدأت الحلقة على تقدم قوات الشرطة للهجوم علي معقل التكفيريين بكرداسة والذين كانوا قد قتلوا عناصر شرطة قسم كرداسة بالكامل يوم فض أعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة ، فكان الجزء الاول من الحلقة مزيجا بين مشاهد حقيقية وأخري مصورة حول إنهاء ما أسموه بولاية كرداسة

استشهاد اللواء نبيل فراج ، مساعد مدير أمن الجيزة كانت واحدة من اللقطات الحية التي تداولتها القنوات الإخبارية في ذلك اليوم ، وقام بدوره الفنان عبد الرحيم حسن ، ورغم أن دوره اقتصر على ظهره مع القوات وطلب زكريا ( كريم عبد العزيز ) منه عدم الاشتباك ضمن القوات ولكنه رفض ذلك ، ليتم قنصه برصاصة في جانب سترته الواقية ، وكان مشهد استشهاده من المشاهد الممزوجة بدقة بين اللقطات الحقيقية وما تم تصويره بممثلين .

ثم توالت المشاهد الأخري التي تمزج بين ما تم تصويره ذلك اليوم والمشاهد التمثيلية وكان منها مشهد القبض على سامية شنن المرأة التى اتهمت في هذه الأحداث وحكم عليها في هذه القضية فالمشهد بدأ بقبض القوات عليها وطلب زكريا منهم عدم لمسها ثم المشهد الحقيقي وهى تركب إحد مدرعات الشرطة .

ومشهد أخر لضرب أحد القائمين بالشغب وإصابة ضابط شرطة في يده ثم عرض لقطات حقيقية لنفس الواقعة ، وتكرر ذلك في العديد من المشاهد لهذه الواقعة الشهيرة .

وبعد الإنتهاء من المأمورية يظهر يوسف ( أحمد مكي ) في منزله ويسأل صديق والده عادل ( احمد حلاوة ) إذا كانت حياة العزوبية أفضل أم ان عليه أن يتزوج فيخبره عادل أن العزوبية أفضل كثيرا من الزواج وهو ما يجعل والد يوسف ( هادي الجيار ) يطرد صاحبه لما يقوله لنجله ثم ينزل للبحث عنه .

وفي اجتماع لبعض عناصر الاخوان الذين كانوا ضمن قوات الشرطة تم سؤال واحد منهم على يوسف وهل نجح في تجنيده أم لا مما يجعل هناك خطا دراميا جديدا سيفتح حول مدى تحول الأحداث في الأيام القادمة .

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 … يوسف يمنع خطوبة عاليا ويخبرها بحبه لها

ويعلم يوسف أن عاليا ( أسماء أبو اليزيد ) حبيبته التى يرفض خطبتها سيتم خطبتها فيذهب سريعا لمنع ذلك ، وبالفعل يذهب لمنزلها ويطلب منها رفض العريس ويخبرها بحبه الها ، وبالفعل تقوم عاليا بفعل ذلك ويقررا الخطوبة قريبا .

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .