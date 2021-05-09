أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 الثأر لشهداء كمين البرث وقتل التكفيريين (فيديو)

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 … قدم المسلسل دمجا بين لقطات حقيقية ، وأخري تم تمثيلها ، فكانت هناك لقطات تم تصويرها من داخل إحدي معسكرات التكفيريين بشمال سيناء ، ثم ظهرت لقطة مصورة مكملة لها ويظهر فيها الضباط الخائنون الذين خططوا ونفذوا عملية كمين البرث التي راح ضحيتها شهداء من الجيش المصري ومنهم العقيد أحمد منسي .

وكانوا التكفيريين يحاولون شد آذر بعضهم البعض بانهم سينتصرون لتباغتهم أصوات الطيارات الحربية ، وتذاع لقطة حقيقية أخري من القمر الصناعى لضرب المنطقة المتواجدين فيها ، وظهرت صورة للضابطين خيرت السبكى ، وحنفي جمال وهما مقتولين ، وكانا العقل المدبر لمحاولة الإستيلاء على كمين البرث .

كما قدمت الحلقة معركة أخري وهي معركة كمين الميدان بشمال سيناء ــ الكمين المتواجد فيه أخو زكريا الصغير ــ ، وأظهرت المشاهد بسالة كبيرة لأفراد الكمين ، وأصيب بالفعل أخو زكريا ( كريم عبد العزيز ) ، وعرفت والدتهم أن خدمته كانت بشمال سيناء وليست بشرم الشيخ كما اخبرها من قبل .

وجزء كبير من المسلسل كان يظهر كيفية تجنيد شباب ضمن عناصر الإخوان المسلمين ، وجذبهم للسفر إلى السودان لتدريبهم على حمل السلاح وأنواع الأسلحة المتنوعة .

وظهر بهذه الحلقة النجم كريم فهمي ، وقام بدور العقيد رامى هلال ، والذي حاول إلقاء القبض على احد الإرهابيين بمنطقة الدرب الأحمر ، فقام هذا الإرهابي بتفجير نفسه ، فاستشهد العقيد رامى هلال على الفور ، ومعه أثنين من أمناء الشرطة .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .