أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 … الطيران الحربي ينتقم لضباط الواحات (فيديو)

انتهت الحلقة على مشهد مؤثر جدا ، وهو وجود اخو زكريا في نقطة تمركز ويقوم احد التكفيريين بضرب نقطة التمركز بالأر بي جي فيفجر المكان بأكمله وهو بداخله .

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 … قدمت الحلقة فيديوهات حقيقية لوقائع ضرب الطيران الحربي المصري موقع التكفيريين الذين قتلوا شهداء الشرطة الـ 16 بملحمة الواحات ، و أظهرت لحظة الرصد والقصف لهؤلاء الإرهابيين .

كما قدمت هذه الحلقة واقعة من الوقائع المفزعة في شمال سيناء ، وهى قتل المصلين بمسجد الروضة بسيناء أثناء صلاة الجمعة ، والتى راح ضحيتها 350 شهيد من أهالى سيناء ، وهذه الواقعة أضطرت زكريا ( كريم عبد العزيز ) بالسفر إلى هناك ، وقابل أحد التكفيريين الذين قرروا تسليم أنفسهم للشرطة بعد هذه الحادثة البشعة ، والذي أكد لزكريا أن عقله لم يستوعب فكرة قتل مدنيين عزل في مسجد ، وهذه لا يمكن أن تكون فكرة الإسلام الحقيقي الذي قرر الدفاع عنه .

كما قابل زكريا أخيه الأصغر الذي قرر السفر للخدمة بشمال سيناء بعد واقعة استشهاد ضباط الواحات ، وكل واحد منهم كان يكذب عن مكان تواجده فزكريا أخبر عائلته أنه في الاسكندرية ، وأخوه الأصغر اخبرهم أنه يعمل في شرم الشيخ .

وذهب الأثنين للشيخ سالم ( محمود البزاوى ) أحد شيوخ قبائل سيناء ، لتقديم واجب العزاء ، وأخبرهم أن العديد من أفراد عائلته استشهدوا في هذه الواقعة ، وأنهم لن يأخذون العزاء قبل قتل الإرهابيين المتسببين في هذه الواقعة الدموية .

أنتهت الحلقة على مشهد مؤثر جدا ، وهو وجود اخو زكريا في نقطة تمركز ويقوم احد التكفيريين بضرب نقطة التمركز بالأر بي جي فيفجر المكان بأكمله وهو بداخله .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .