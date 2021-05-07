أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 .. أسماء شهداء الواحات وجنازاتهم (فيديو)

وكانت الجنازات بها آلاف المشيعين لجثامين الشهداء، وظهر اللواء ماهر (ماجد الكدواني) وهو شديد الحزن على وفاة الضباط الذين توفوا في هذه الواقعة

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 .. بعد أن عرض بهذه الحلقة وقائع ملحمة الواحات التي راح ضحيتها 16 ضابطا ومجندا من الشرطة المصرية، بعد تعاملهم مع إرهابيين كانوا سيقومون بعمليات إرهابية بالقاهرة ــ وهي المعركة التي قدمت على الشاشة بدون فواصل إعلانية ــ تم عرض جنازاتهم أيضًا.

عرض المسلسل لقطات حقيقية من جنازات هؤلاء الشهداء في محافظاتهم، وهي اللقطات التي تستخدم في المسلسل لزيادة واقعية الأحداث المقدمة للجمهور.

وكانت الجنازات بها آلاف المشيعين لجثامين الشهداء، وظهر اللواء ماهر (ماجد الكدواني) وهو شديد الحزن على وفاة الضباط الذين توفوا في هذه الواقعة، وقال إنه شهد أفراحهم وسبوع أبنائهم ووقائع استئهادهم أيضًا.

وفي نفس وقت الإعلان عن استشهادهم كانت عاليا ( أسماء أبو اليزيد ) تضع مولودها الأول، وقرر يوسف ( أحمد مكي ) أن يسميه وحيد على اسم صديقه الشهيد محمد وحيد الذي قتل في هذه الواقعة أيضا. أسماء شهداء الواحات

مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .