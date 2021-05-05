أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23… ملحمة البرث تجسد مرة أخرى (فيديو)

كما ظهر في هذه الحلقة ضباط الشرطة الخائنون والذين سافروا لسيناء لمبايعة أحدى الجماعات الإرهابية هناك ، واستطاعوا التخطيط للإستيلاء على كمين البرث ، ورفع علمهم الأسود عليه

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23 … بدأت هذه الحلقة بتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية ، والمشهد أظهر عم عادل ( أحمد حلاوة ) صديق والد يوسف الرفاعي ( أحمد مكي ) وهو يدخل الكنيسة قبل تفجيرها ليعرف المشاهدين أن هذا الصديق الحميم لوالد يوسف مسيحي ، وبالفعل أصيب في هذا التفجير .

دمجت الحلقة العديد من المشاهد الحقيقية مع مشاهد المسلسل في هذه الحلقة فاستطاع قطاع الامن الوطني إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين المدربين بمزرعة بالنوبارية عرفت باسم مزرعة الموت ، وعندما ضيقوا الخناق عليهم واستطاعوا معرفة كافة التفاصيل ، عرفوا مكان هذه المرزعة ووجد بها العديد من الأسلحة الألية والمتفجرات ، و المواد شديدة الانفجار والدولارات ..

كما ظهر في هذه الحلقة ضباط الشرطة الخائنون والذين سافروا لسيناء لمبايعة أحدى الجماعات الإرهابية هناك ، واستطاعوا التخطيط للإستيلاء على كمين البرث ، ورفع علمهم الأسود عليه ، وبعد تحضيراتهم الكبيرة للهجوم على الكمين ظهر الفنان أمير كرارة ــ الذي قام يدور العقيد أحمد المنسي في الجزء الأول من مسلسل الاختيار ــ وهو الكمين الذي استشهد كل من فيه ولكنهم في النهاية لم يستطيعوا السيطرة عليه رغم ذلك .

أحداث مسلسل الاختيار 2 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .